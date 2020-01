“La mia hit”. C’è tanto Salento nel nuovo singolo di J-Ax con Max Pezzali

C’è tanto Salento nel nuovo singolo di J-Ax in collaborazione con Max Pezzali. Conoscendo il rapper «La mia hit», questo il titolo del brano, è un pezzo orecchiabile che conquisterà senza dubbio le classifiche musicali.

Nel video, curato dal regista Fabrizio Conte, l’artista milanese si è divertito a giocare con i videoclip delle ultime hit, creando una sorta di parodia grazie all’utilizzo del green screen. Per questo, nelle immagini, si alternano Elodie e Marracash, protagonisti del successo dell’estate Margarita, ma anche Alessandra Amoroso e i Boomdabash con il loro tormentone Mambo Salentino.

«Non siamo il pezzo del momento siamo un evergreen, tutta notte che facciamo session come Marra ed Elodie, non siamo Benji e Fede ma tu dimmi dove e quando, vino salentino e mambo ad Ostia Lido a fare su e giù sul mio Jambo» canta J-Ax.

In un lungo post, il rapper milanese ha voluto ringraziato tutte le guest-star: da Takagi & Ketra insieme a Giusy Ferreri in Jambo, Elisa in Vivere tutte le vite, Baby K in Playa, Fred De Palma in Una volta ancora e Rocco Hunt, di nuovo con i Boomdabash, in Ti volevo dedicare.

«@amorosoof è magica, non mi vengono altri termini per descriverla.È capace di muovere il cuore delle persone quando canta.Ha una voce che scioglie la pietra e un sorriso che illumina la stanza. Grazie Ale» ha scritto parlando della cantante salentina che ha subito risposto: «Grazie a te @j.axofficial è stato davvero davvero divertente! Sei un grande».

“La mia hit” – che unisce lo spirito degli Articolo 31 e 883 degli albori: “Ormoni, sentimenti e un po’ di sano cazzeggio” – in un giorno ha collezionato quasi 400mila visualizzazioni su YouTube. Questo, in attesa del nuovo album “ReAle”, che arriverà a tre anni di distanza da “Comunisti col Rolex”, album in collaborazione con Fedez e a cinque anni dall’ultimo album da solista “Il bello d’esser brutti”.