Ritmo, solarità e allegria. I Boomdabash e Alessandra Amoroso infiammano l’estate con “Mambo salentino”

È uscita soltanto oggi, ma «Mambo salentino», il nuovo singolo dei Boomdabash con Alessandra Amoroso, ha già conquistato il pubblico che attendeva con ansia il ritorno sulla scena della band salentina dopo «Per un milione», brano presentato sul palco del Festival di Sanremo. Protagonisti ormai da anni dell’estate, grazie a successi come «Non dico no» con Loredana Berté, il gruppo originario di Mesagne ci riprova e ‘sforna’ un altro tormentone. Gli ingredienti per essere una summer hit ci sono tutti: ritmo, solarità, allegria e un ritornello vincente che ti entra in testa fin da subito.

È stato chiaro già da ieri sera, quando i Boomdabash e la ‘principessa del quartiere’ hanno fatto ballare il pubblico dei #SeatMusicAwards19, su Rai1. Lì hanno dimostrato di aver messo a punto una canzone, destinata a far alzare il volume, a far ballare tutti, ma proprio tutti, nei prossimi mesi.

Squadra che vince non si cambia, dicono. Così è stato anche per Mambo Salentino, nato dalla profonda amicizia che lega la band e l’artista lanciata da Amici. Un pezzo che rispecchia il loro rapporto di amicizia, un rapporto di reciproca stima e affetto genuino. Non è la prima collaborazione, nel 2015 l’incontro aveva dato vita ad un’altra hit: «A tre passi da te».

Online anche il video – prodotto da Borotalco Tv e diretto dall’attenta regia di Fabrizio Conte – che rispecchia i colori e l’energia del Salento. È toccato ad una caratteristica masseria a Martina Franca fare da sfondo al brano, un contagioso inno a questa terra. Protagonisti, insieme ai Boomdabash e a una bellissima più che mai Alessandra Amoroso, sono due ragazzi che tra le note scoprono l’amore.