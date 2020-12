La bellezza di amarsi, uscito il calendario Sensuality curvy 2021. C’è anche la salentina Vittoria Pasca

“La bellezza non è che il disvelamento di una tenebra caduta e della luce che ne è venuta fuori”. Così scriveva Alda Merini e così è stata la scoperta della bellezza per Vittoria Pasca, modella di origini salentine di 26 anni che ha preso parte al progetto “Sensuality Curvy – Calendario 2021”, ideato dal fotografo bresciano Piero Beghi per ritrarre, in una serie di foto in bianco e nero, modelle che indossassero taglie dalla 46 in su.

Vittoria ha scoperto la propria bellezza quando il buio delle sue insicurezze si è dissipato e ha compreso che essere belli significa accettarsi per come si è, per quelli che siamo di fronte ad uno specchio. Poi, ha scoperto che della sua bellezza voleva esserne fiera e per questo ha partecipato al progetto di Beghi dopo essere stata selezionata come una delle dodici modelle “curvy” che hanno posato per il calendario.

Tra le modelle, Vittoria è la sola proveniente dal Sud Italia: di padre salentino e madre lombarda, quattro anni fa ha deciso di trasferirsi da Brescia a Porto Cesareo, dove lavora. Ama il Sud, ama il mare, ama il sole del Sud che, forse, brilla come il sole che ha scoperto dentro di sé da quando ha imparato ad amare se stessa: “Amarsi è cercare di migliorarsi” dice Vittoria, è cercare di essere liberamente se stessi in un mondo di stereotipi che ci vengono imposti, cercare di superarli.

Perché, in fondo, lei crede che la bellezza sia quella delle donne che vediamo per strada, di quelle che indossano il costume da bagno senza tentare, poi, di celarsi agli sguardi altrui, che non temono di mostrarsi nel modo in cui sono. Iniziare a posare come modella le ha dato coraggio, “è come lanciarsi nel vuoto” dice. Il coraggio lo ha trovato per buttarsi, per posare la prima volta. Poi, al coraggio segue l’impegno, la determinazione, il lavoro su se stessi e sulla propria autostima. Approdando al progetto di Beghi, Vittoria si è sentita libera. Sensuality Curvy 2021 è un calendario le cui protagoniste sono dodici donne che hanno scelto di amare se stesse.

(Immagine tratta dal profilo facebook di Vittoria Pasca)