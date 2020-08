VOGLIO TE dei Mama Ska feat. Terron Fabio: amore e ritmo per l’estate 2020. Di Pasquale Lazzari la firma del videoclip

In un mondo disilluso, dove i giovani credono ai social e non più nell’amore, un amore antico fa sentire la sua voce.

Nell’estate 2020 risuona una hit dal cuore e dalla penna tutta salentina di Mama Ska, Roberto Lezzi e Terron Fabio, voce storica dei Sud Sound System.

Nel video, diretto da Pasquale Lazzari, il King della mortadella è lo special guest.

Un videoclip ambientato in un Salento anni ’50, dove si contrappone la dolce vita di quegli anni alla dannata abitudine dei giovani d’oggi di sognare ad occhi aperti e vivere dietro ad uno schermo.

‘Simu cresciuti ntra li tiempi de le lettere e le rose

Li tiempi de lu passeggiu in cerca delle spose

Lu tiempu mo se perde a rretu le fause pose

Ma quista non è vita reale’.

La collaborazione con Terron Fabio per Voglio te nasce con l’obiettivo di dare un’impronta alla nuova produzione che abbia il sapore di ‘radici’. Quelle radici che i Sud Sound System e lo stesso Terron Fabio custodiscono, oltreché nel cuore, in una musica che diventa filosofia.