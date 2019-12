Il mare del Salento strega Whoopi Goldberg: “Questo posto lo ha fatto Dio, mi piacerebbe comprare una casa qui”

L’indiscutibile bellezza della Puglia conquista un’altra star hollywoodiana. A capitolare, questa volta, è l’attrice americana Whoopi Goldberg, volto di tanti film di successo da Sister Act a Ghost – Fantasma con cui a vinto l’Oscar come miglior attrice non protagonista, senza dimenticare la sua interpretazione magistrale ne “Il Colore viola” di Steven Spielberg per il quale ha visto il Golden Globe.

«Ospite di un “suo caro amico di lavoro che ha i nonni pugliesi”» l’attrice americana – come testimoniano le sue storie su Instagram – si è lasciata stregare dal colore del mare salentino. È Marina Serra, a Tricase, a fare da sfondo al suo racconto social.

«Stavo per entrare in acqua – scherza – ma ho pensato che non mi voleste vedere nuda, quindi ho tenuto i vestiti. Questo posto è naturale. Lo ha fatto Dio. Guardate il colore dell’acqua è semplicemente fantastico. Non sarebbe fantastico se tutta l’acqua del mondo fosse così? Sarebbe bello» ha raccontato nel video che ha collezionato milioni di visualizzazioni. Una vetrina ‘internazionale’ per questo lembo di terra che ha il colore dell’acqua del mare come punto forte.

Una vera e propria dichiarazione d’amore quella di Whoopi – nome completo: Caryn Elaine Johnson – che non si è limitata solo a condividere con i suoi fan il suo tour nel Tacco dello Stivale, dopo essere atterrata con un Jet privato all’Aeroporto del Salento. «Ci sono cose in Puglia che vorrei vedere, perché magari mi piacerebbe avere un giorno un posticino dove vivere, quando vado in vacanza – ha confidato – quindi voglio fare un giro della Puglia. Per questo vi porterò con me, per farvi vedere tutto quello che vedrò».

Video condiviso anche dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. La suora più amata del grande schermo ha voluto fare una ‘deviazione’ nell’estremo sud per scoprire le meraviglie di questo angolo di paradiso. È giunta in Italia, infatti, per presentare a Bassano del Grappa, il suo nuovo libro The Unqualified Hostess: I do it my way so you can too! dedicato all’arte di apparecchiare la tavola con stile e originalità.