La Sopraintendenza ha detto sì, per i comizi elettorali il Comune sceglie Piazza S. Oronzo e Piazza Italia

La Sopraintendenza Archeologica per i Beni Culturali e per il Paesaggio ha detto sì, quindi l’amata (non solo dai leccesi) Piazza S. Oronzo ritorna ad essere contenitore privilegiato per i comizi elettorali.

L’ufficio comunicazione di Palazzo Carafa fa sapere che il ‘Salotto Buono della Città’ è stato individuato come piazza principale, mentre Piazza Italia (e per la precisione lo slargo che si trova dinanzi a Porta San Biagio) risulta essere la piazza secondaria.

Scelte, quindi, le location in cui si svolgeranno i comizi elettorali all’aperto per la prossima tornata di consultazioni amministrative ed europee che si concluderanno con il voto nella giornata del 26 maggio.

Se Piazza Italia negli ultimi anni è diventata una sede particolarmente attraente per gli incontri politici ‘di piazza’ vista la scenografia naturale che chiude lo spazio scenico con la Porta di Città e consente un clima raccolto e partecipato, desta sicuramente più interesse il ritorno in auge della piazza storica di Lecce, un teatro ‘a cielo aperto’ bellissimo per la politica a patto che i partiti, i movimenti e i candidati siano in grado di riempirlo. Diversamente ‘i vuoti’, anche in presenza di numeri importanti di persone, rischiano di prevalere sui pieni con il conseguente smorzamento di entusiasmi.

Proprio la disaffezione dalla politica e il crescente disinteresse dai comizi elettorali aveva invitato gli organizzatori delle manifestazioni politiche a scegliere location più piccole, più facilmente occupabili.

Il clima politico in città sembra essersi acquietato ma chissà che negli ultimi giorni non si torni a vedere Piazza S. Oronzo traboccante di sostenitori di questo o di quel partito, di questo o di quel candidato. In fondo come diceva Giorgio Gaber la libertà sta proprio nella partecipazione.