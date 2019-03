Adriana Poli Bortone corre da sola: “Voglio battere Salvemini e togliere la città alla Sinistra”

Il centrodestra si presenterà diviso all’importante appuntamento con le urne di domenica, 26 maggio. Eppure, in ballo c’è la poltrona più alta di Palazzo Carafa. Nessuno ha fatto un passo indietro in nome dell’unità, forse indispensabile per strappare la città al centrosinistra. Né Adriana Poli Bortone che questa mattina ha incontrato la stampa al Bar Raphael insieme alle Civiche Unite né Erio Congedo che non se l’è sentita di tradire la volontà di quella parte dell’elettorato che ha scritto il suo nome alle Primarie del 17 marzo.

Senza accordo si guarda avanti e la Lady di Ferro volta pagina cominciando la sua campagna elettorale in vista delle Comunali. L’obiettivo è semplice: vincere. «Voglio togliere la città alla Sinistra, per questo mi candido a sindaco. Altro che alla fine andrò con Salvemini… Io voglio battere Salvemini» ha dichiarato l’ex senatrice tagliando la testa al toro circa la sua presunta ‘amicizia’ con Salvemini e Emiliano.

La Poli spiega pubblicamente il perché l’accordo sia sfumato. «Non siamo interessati al mercato degli assessorati. Volevo un Centrodestra unito, non un’offerta di assessori. Anche perché non si può offrire ciò che ancora non si ha, non mi sembra corretto». Le voci di corridoio, infatti, parlavano di ruoli e cariche da ricoprire in caso di vittoria dai fedelissimi della Poli a cui sarebbe andato, si dice, l’assessorato alla Cultura anche sulla scia del suo passato a Lecce e anche in quel di Matera.

Insomma, ora resta lo scoglio più importante da superare: quello di convincere gli elettori del centrodestra stanchi di dover pagare beghe interne al partito. «Non vorremmo che questa città dicesse ancora un sonoro no a quello che viene percepito nel bene o nel male come un gruppo di potere, Perrone-Marti. E quindi facesse vincere di nuovo Salvemini… » ha dichiarato.