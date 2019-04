Partita la corsa per le amministrative: sono 28 i comuni salentini chiamati al voto. Tutte le sfide

Si voterà un solo giorno, domenica 26 maggio 2019, fino alle 23.00. Poi inizieranno subito gli scrutini che si protrarranno fino a notte inoltrata. Soltanto dopo aver conosciuto i nomi dei membri del Parlamento europeo che spettano all’Italia, toccherà alle amministrative in un tour de force elettorale che terrà molti cittadini con il fiato sospeso. Molto probabilmente bisognerà attendere lunedì per conoscere, invece, i sindaci scelti per guidare i Palazzi di città.

Sono 28 i comuni salentini chiamati alle urne, quasi tutti sotto i 15mila abitanti. Oltre a Lecce, dove si presenteranno ai nastri di partenza cinque candidati: il medico Arturo Baglivo per il Movimento Cinque Stelle, il magistrato in pensione Mario Fiorella, Erio Congedo vincitore delle primarie del centrodestra, Adriana Poli Bortone e Carlo Salvemini c’è Copertino che, come il capoluogo barocco, supera le 15 mila anime. Agguerrita anche in questo caso la partita: la sindaca Sandrina Schito, tenta il bis, ma la sua corsa per conquistare la fascia tricolore sarà contrastata da Vincenzo De Giorgi che si candida insieme al medico Ferdinando Valentino, sostenuto dal centrodestra, a Salvatore Sangiorgi, fratello del leader dei Negramaro e sostenuto dall’assessore regionale Sebastiano Leo e Cristina Trinchera per il Movimento 5 Stelle. Si è ritirato dalla sfida l’ex primo cittadino, Giuseppe Rosafio.

In caso di ballottaggio torneranno al voto domenica, 9 giugno.

Vediamo velocemente gli altri candidati pronti ad indossare la tanto desiderata fascia tricolore.

Sfida tra sindaci ad Andrano, con un faccia a faccia tra il primo cittadino uscente Mario Accoto e l’ex Salvatore Musarò.

Bella partita, dal punto di vista elettorale, anche a Bagnolo del Salento: Sonia Mariano, dopo tre mandati, è “costretta” a cedere il testimone alla sua vice-sindaco Irene Chilla che sfiderà Gaetano Leone.

Vecchie conoscenze tornano in campo a Botrugno, dove Silvano Macculi correrà contro il suo ex vice sindaco Nino De Mitri.

Importante partita anche a Campi Salentina, dove saranno due gli sfidanti in campo per conquistare la poltrona più alta del Palazzo di Città, lasciata da Egidio Zacheo a giugno dello scorso anno. L’ex vicesindaco Alfredo Fina dovrà vedersela con Giuseppe Renis.

A Carpignano Salentino ai nastri di partenza si sono presentati in due: il primo cittadino Paolo Fiorillo pronto a chiedere il bis ai suoi elettori e Mario Bruno Caputo.

Una sola lista a Castri di Lecce, quella del sindaco uscente Andrea De Pascali.

Sono ben quattro i candidati a Corsano: Biagio Raona, Paola Orlando, il primo volto femminile incontrato fino a questo momento, Luigi Russo e Antonio Orlando per il Movimento Cinque Stelle.

Sfida a due Cursi: Luigi Chilla, capogruppo dell’opposizione proverà a strappare la poltrona al sindaco uscente Antonio Melcore

Lista unica anche a Giuggianello, il comune più piccolo della provincia di Lecce: dopo l’arrivederci di Pesino, tocca a Luca Benegiamo

Corsa a due anche a Lequile: il faccia a faccia sarà tra Vincenzo Carlà e Vito Zilli.

A Martignano sarà una sorta di sfida in casa: il primo cittadino uscente Luciano Aprile si scontrerà con il suo ex vice sindaco Orazio Corianò

Sfida a due anche a Miggiano tra Vito Marzano e Michele Sperti.

A Minervino di Lecce il sindaco uscente Fausto De Giuseppe dovrà sfidare l’ex primo cittadino Ettore Caroppo e un’altra vecchia conoscenza, l’avvocato Angelo Guglielmo che si era già presentato alle amministrative del 2014.

Sarà una donna, Carmen Zichella a sfidare il candidato Lorenzo Ricchiuti nella sfida a due di Morciano di Leuca.

Tre anche i candidati a Muro Leccese: l’uscente Antonio Donno, Antonio Russo e Laura Lubelli.

A Novoli, sono tre gli aspiranti Sindaco: Giovanni De Luca, Marco De Luca, candidato sostenuto dal centrosinistra e Roberto Nitto.

Sfida tra ex a Palmariggi, il primo cittadino uscente Franco Zezza sfiderà l’ex prima cittadina Anna Elisa Stifani, che aveva battuto alle amministrative del 2014.

Caso delicato a Parabita, che torna al voto per cancellare lo scioglimento del consiglio per sospetti legami tra criminalità locale e la politica. Il giovane candidato sindaco, Marco Cataldo ha annunciato il suo ritiro dalla competizione dopo le minacce ricevute così alla scadenza per la presentazione delle liste si sono presentati in due Stefano Prete e Tiziano Laterza.

Unica lista anche a Seclì, la terza in questa tornata elettorale. Il Sindaco uscente Antonio Casarano correrà da solo

Sfida a due anche a Soleto: il primo cittadino uscente Graziano Vantaggiato proverà a chiedere il bis, ma si dovrà scontrare con Remo Cagnazzo.

Tre gli aspiranti primi cittadini a Specchia, Emanuele Giangreco, Alessandra Martinucci e Francesco Biasco

Lista unica anche a Sternatia, quella di Massimo Manera.

A Supersano, il primo cittadino uscente Bruno Corrado proverà a riconquistare la fiducia dei suoi elettori, ma dovrà vedersela con Lucia Brocca in corsa per la fascia tricolore.

Sfida a due anche a Surano, dove il vicesindaco Francesco Rizzo dovrà scontrarsi con Salvatore Puce; Tiggiano, dove Giacomo Cazzato correrà contro Ippazio Simone e Tuglie dove Massimo Stamerra in cerca del bis dovrà battere Alessandra Moscatello.

Sfida a due anche a Zollino: Edoardo Calò che ha ricoperto in passato il ruolo di consigliere comunale sfiderà Francesco Ferente a capo di una lista civica legata all’amministrazione uscente