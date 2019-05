Amministrative 2019. Calò è il nuovo Sindaco. Battuto il competitor Francesco Ferente

A Zollino le urne hanno decretato nuovo primo cittadino. Si tratta di Edoardo Calò, che con il 53,94% ha la meglio sul competitor Francesco Ferente.

La sfida

Nel paese della Grecìa Salentina alla mancata ricandidatura del sindaco uscente Antonio Chiga dopo anni di impegno politico ha risposto la discesa in campo di due candidati, Francesco Ferente e Edoardo Calò.

Ferente, ufficiale dell’aeronautica militare, si è presentato capolista di “Pame! Zollino”, schieramento in linea di continuità con l’amministrazione uscente. Nella lista a sostegno del militare, equamente ripartita tra uomini e donne, anche Francesca Tondi, già consigliere nell’ultima legislatura con la civica “Zollino Bene Comune”.

Lo sfidante era Edoardo Calò, capolista della civica “Zollino di Tutti”. Dopo aver accolto con favore la decisione di non ricandidarsi da parte di Chiga, salutato dall’ex gruppo di opposizione “Nuove idee in comune” come la fine di un ciclo politico, Calò si è lanciato nella corsa alla poltrona più alta del Municipio contando anche sull’appoggio di Massimo Fuso, col quale ha condiviso l’opposizione nell’ultimo quinquennio.