Amministrative comunali 2021, ad Ottobre 21 comuni del Salento alle urne

Dapprima fissate per la Primavera, poi rimandate per l’emergenza sanitaria, le Elezioni amministrative comunali 2021, si svolgeranno domenica 3 e lunedì 4 ottobre, con eventuale turno di ballottaggio previsto per domenica 17 e lunedì 18 ottobre.

Il decreto stabilisce per l’anno 2021, limitatamente alle elezioni comunali e circoscrizionali, la riduzione a un terzo del numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e delle candidature e disciplina lo svolgimento delle operazioni di voto, previste su due giornate: domenica dalle ore 7 alle 23 e lunedì dalle ore 7 alle 15, nonché dello spoglio delle schede e dell’ordine dello scrutinio.

“Il provvedimento è stato adottato tenuto conto del perdurare dell’epidemia Covid-19 e dell’esigenza di evitare fenomeni di assembramento, e di assicurare che le operazioni di voto si svolgano in condizioni di sicurezza per la salute dei cittadini, anche in considerazione della campagna vaccinale in corso” spiega il comunicato ufficiale del Governo, per il decreto legge proposto a inizio anno da Mario Draghi e Luciana Lamorgese, e che ha visto, poi, l’approvazione finale da parte del consiglio dei ministri.

La situazione nella provincia di Lecce: ventuno i comuni interessati

In Puglia si vota per il rinnovo di 54 Comuni, precisamente nel Salento, ventuno saranno quelli interessati dalle elezioni del nuovo primo cittadino e della giunta comunale.

Tra questi:

Alessano con 6.480 abitanti, sindaco uscente Francesca Torsello per L.C. “Città Democratica”;

Alliste con 6.657 abitanti, sindaco uscente Renato Rizzo per la L.C. “Progetto Città”;

Cannole con 1.754 abitanti, sindaco uscente Leandro Rubichi per L.C. “Cannole Ripartiamo”;

Caprarica di Lecce con 2.582 abitanti e sindaco uscente Paolo Greco, L.C. “Caprarica Viva”;

Castrignano del Capo con 5.334, con sindaco uscente Santo Papa, L.C. “Oltre”;

Cavallino con 11.913 abitanti, sindaco uscente Bruno Ciccarese per la L.C. “Lista Gorgoni”;

Collepasso con 6.352 abitanti, sindaco uscente Paolo Menozzi per la L.C.: “Alleanza per Collepasso”;

Diso con 3.073 abitanti, sindaco uscente Antonella Carrozzo L.C. “Insieme SI Può”;

Gallipoli con 20.398 abitanti e sindaco uscente Stefano Minerva, per la L.C. “Rinnova Gallipoli”, “Noi Giovani con Minerva”, “Partito Democratico”, “Unione di Centro”, “Grande Gallipoli”, “Gallipoli Democratica”, “la Puglia in Più”;

Lizzanello con 11.549 abitanti, e dott.ssa Paola Mauro commissario straordinario all’amministrazione dall’1 Aprile 2021;

Melissano con 7.307 abitanti e sindaco uscente Alessandro Conte, per la L.C. “Insieme per Melissano”;

Nardò con 31.688 abitanti, sindaco uscente Giuseppe Mellone, L.C. “Andare Oltre”, “Grande Nardò”, “Riprendiamoci Nardò”, “L’Altra Nardò”, “Movimento Politico Libra”, “Tutto per Nardò”, “Pippi Mellone Sindaco” e “Forza Nardò”;

Nociglia con 2.456 abitanti, sindaco uscente Massimo Martella per la L.C. “in Movimento”;

Patù con 1.721 abitanti, sindaco uscente Gabriele Abaterusso per L.C. “la Centopietre”;

Poggiardo con 6.119 abitanti, dott.ssa Marilena Sergi commissario straordinario all’amministrazione dal 5 Gennaio 2021;

Sanarica con 1.503 abitanti, sindaco uscente Salvatore Sales per la L.C. “Sanarica Bene Comune”;

Specchia con 4.807 abitanti e dott. Claudio Sergi commissario straordinario all’amministrazione dal 12 Gennaio 2021;

Taurisano con 12.643 abitanti, sindaco uscente Raffaele Nicola Stasi, per L.C. “Stasi”;

Taviano con 12.492 abitanti, sindaco uscente Giuseppe Tanisi, per la L.C. “Taviano Insieme”;

Trepuzzi con 14.277 abitanti, sindaco uscente Giuseppe Maria Taurino per la L.C. “Solidarietà Lavoro Democrazia”;

Ugento con 12.001 abitanti, sindaco uscente Massimo Lecci per la L.C. “Cittadini Protagonisti”.