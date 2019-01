Amministrative Lecce, Carlo Salvemini si ricandida? La risposta il 27 gennaio

La macchina si è messa in moto, non ha ancora ingranato la quinta, ma marcia senza perdere tempo. Tutto per arrivare puntuale all’appuntamento elettorale, importante soprattutto per i cittadini chiamati a scegliere chi dovrà guidarli per i prossimi anni. Anche a Lecce c’è un certo fermento. Il centrodestra sta “discutendo”, il Movimento Cinque Stelle ha già deciso di schierare il medico-chirurgo Baglivo e Carlo Salvemini? Questa è la domanda che sta tenendo banco da quando ha presentato le sue dimissioni mettendo alla sua esperienza a Palazzo Carafa.

L’ex primo cittadino, che ha sempre fatto della “trasparenza” il suo cavallo di battaglia, aveva annunciato di volersi prendere una pausa di riflessione per decidere se scendere di nuovo in campo o se lasciare a qualcun altro il compito di correre. Questa pausa terminerà il 27 gennaio, come dichiarato sul suo profilo Facebook ufficiale.

Non sono pochi i nodi da sciogliere. Si ripresenterà con il supporto del suo ex vicesindaco Alessandro Delli Noci (che pare non sia intenzionato a candidarsi come consigliere comunale) o non concederà alla città il bis?

«Sono giorni di dichiarazioni, ricostruzioni, interpretazioni, suggestioni, annunciazioni. A chi mi chiede “e ora? hai deciso? cosa fai? ti candidi?” rispondo che mi sono dato venti giorni di riflessione: quando si è chiamati a scelte individuali che hanno ricadute sulla collettività è nell’interesse di tutti una pausa per valutare, soppesare, verificare, capire».

«La prima e più importante verifica da fare è dentro se stessi, poi viene tutto il resto perché nessuna campagna elettorale e l’eventuale responsabilità di governo può essere affrontata senza una forte energia mentale ed emotiva. Essere candidato sindaco – e nel caso fare il sindaco – chiede molto, anche a titolo personale e professionale: ha ricadute su famiglia e azienda in primis».

«Le dimissioni le ho presentate il 7 gennaio ed i venti giorni di pausa scadono il 27 – si legge nel post accompagnato da uno scatto in cui abbraccia Delli Noci – ho ancora quindi qualche giorno di pensamento prima di annunciare la mia decisione. Nel frattempo vi ringrazio del sostegno, stima, affetto, incoraggiamento, rispetto che mi manifestate ogni giorno. A presto».