“È lui l’unica alternativa per Lecce”, i Verdi sciolgono la riserva e scendono in campo a sostegno di Luca Russo

Dopo Movimento in Libertà, Salento Europa, Movimento Diversi, Siamo Lecce e Partito dei Valori Cristiani, Luca Russo, candidato a sindaco di Lecce, aggiunge un’altra freccia per il suo arco. I Verdi, infatti, hanno deciso di essere presenti nella competizione elettorale per la scelta del primo cittadino del capoluogo salentino ed hanno puntato proprio su Russo. A darne notizia con un comunicato stampa Valerio Parrotto, responsabile delegato della sezione leccese del partito.

‘Abbiamo deciso di sostenere Luca Russo perché crediamo sia l’unica e vera alternativa per la nostra città. I Verdi sono stati tra i primi a credere nella sua candidatura e si sono attivati sin da subito operando finora in silenzio. Una scelta che nasce da un rapporto di stima reciproca e una conoscenza maturata in tanti anni di impegno sul territorio. Crediamo, anzi ne siamo certi, che Russo sia il sindaco ideale per Lecce. Ha alle sue spalle un’equipe di professionisti e di persone con esperienza qualificata nell’ambito amministrativo e ambientale. Nelle prossime settimane proveremo a rafforzare il nostro appoggio.’

Parrotto si spinge anche oltre. Quello dei Verdi non sarà un appoggio formale con la presenza di alcuni esponenti nelle liste già pronte, ma si sostanzierà con la presentazione di una lista a sostegno del candidato. Insomma Russo incarta la promessa di altri 30 aspiranti consiglieri che si cimenteranno con una campagna elettorale da protagonisti, a prescindere poi dall’esito dei risultati che in una competizione difficile come questa non sono prevedibili per nessuno.

Tante insomma, a questo punto, le liste a sostegno di Russo. Se dovessero presentarsi per davvero tutte all’appello ci sarebbero le possibilità per una prova elettorale interessante del candidato alla poltrona principale di Palazzo Carafa.