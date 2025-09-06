Antonio Decaro rompe gli indugi, si candida a Presidente della Regione

Antonio Decaro ha fatto chiarezza sul suo futuro!!!

L’eurodeputato del Partito Democratico, infatti, ha rotto gli indugi e annunciato ufficialmente la candidatura alla guida della Regione Puglia per il centrosinistra. L’annuncio, atteso da tempo, è arrivato durante la Festa dell’Unità a Bisceglie, dove ha dichiarato: “Io da oggi ho la responsabilità di guidare un nuovo progetto politico per questa regione”. Al suo fianco, una figura di spicco il Segretario del Pd, Elly Schlein, che ha sostenuto la scelta.

Uno degli elementi chiave che ha sbloccato la fase di empasse che si era creata circa la decisione è stato il decisivo “passo di lato” dell’ex presidente della Regione, Michele Emiliano. Dopo aver riflettuto a lungo, il Governatore in carica ha confermato che non si candiderà per un posto da consigliere regionale, liberando così il campo per l’ex sindaco di Bari. Una decisione che, secondo fonti del Partito Democratico, sarebbe stata accolta con favore anche da Schlein, che ha pubblicamente ringraziato Emiliano per la collaborazione.

Le polemiche degli ultimi tempi, alimentate da voci su una possibile contro-candidatura di Emiliano nel caso di una discesa in campo di Nichi Vendola, sono state infine smentite dallo stesso governatore. La situazione si è chiarita e il centrosinistra pugliese ora ha una linea chiara e compatta.

Un altro tassello importante in questo scenario è la posizione di Nichi Vendola. L’altro ex presidente della Puglia correrà per un posto da consigliere regionale, ma ha garantito piena lealtà e sostegno alla candidatura di Antonio Decaro.

Sul fronte centrodestra, infine, non si registra alcun passo in avanti. La coalizione, infatti, ancora non ha un candidato da opporre a a Decaro