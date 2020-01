Arbitro Assicurativo, arriva l’interrogazione della deputata salentina del M5S, Soave Alemanno

Se ne parla da tempo ma l’arbitro assicurativo non è ancora una realtà.

Arriva, a tal proposito, l’interrogazione della deputata Cinque Stelle, Soave Alemanno che in una nota ha spiegato che “accelerare l’istituzione e la regolazione della figura dell’arbitro assicurativo attualmente mancante nel nostro ordinamento, é un passo importante per tutelare i consumatori.”

Questa mattina, la deputata M5S Alemanno, in Commissione Attività Produttive, ha rivolto un’interrogazione al Ministro dello Sviluppo Economico per chiedere quali sono le tempistiche di adozione di questo strumento, istituito nel codice delle assicurazioni private.

Ma cos’è con esattezza l’arbitro assicurativo e cosa cambierà per i consumatori?

Lo chiarisce la deputata del M5S che sempre nella nota puntualizza scrivendo “grazie all’arbitro assicurativo ci sarà una tutela più ampia degli assicurati, dei danneggiati e di tutti coloro che hanno diritto ad un risarcimento per un sinistro, con la garanzia di rapidità ed economicità. L’impatto sulla fiducia degli assicurati sarà certamente positivo e incrementerà il buon funzionamento del mercato assicurativo. In questo senso, sono soddisfatta della risposta da parte del ministero che ha evidenziato che a breve sarà dato immediato avvio alla fase più operativa per l’istituzione della figura” prosegue la deputata.”

E ha concluso sottolineando che “in tempi brevi i consumatori potranno usufruire di questo nuovo mezzo utile a tutelarli e a rendere il settore assicurativo più competitivo e all’avanguardia”.