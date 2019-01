Amministrative Lecce: i Cinque stelle battono tutti sul tempo e puntano su Arturo Baglivo

Se da un lato il centrodestra sta cercando un nome con cui presentarsi “compatto” al delicato appuntamento elettorale, dall’altro Carlo Salvemini, fresco di dimissioni, ha deciso di concedersi una pausa di riflessione per decidere se chiedere ancora la fiducia dei suoi elettori, con l’incognita Alessandro Delli Noci, suo vicesindaco nei 18 mesi di Governo.

Chi sembra avere le idee chiare, chiarissime, è il Movimento Cinque stelle di Lecce che ha deciso di schierare Arturo Baglivo, medico chirurgo in forza al “Vito Fazzi” di Lecce, per conquistare la poltrona più alta e importante di Palazzo Carafa.

Manca ancora l’ufficializzazione da parte dello staff, ma sembra essere una formalità tant’è che, in una nota, i Cinque stelle annunciano una conferenza stampa per presentare il loro candidato. Sarà lui, ‘grillino’ da tempo, il volto scelto dai pentastellati per sfidare i competitor delle altre coalizioni, ancora senza nome.

Rinuncia al bis, quindi, Fabio Valente che probabilmente non si candiderà neppure come consigliere comunale.