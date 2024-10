“Comuni e territori: sfide e opportunità”, a Lecce l’Assemblea Regionale Anci Puglia

“Comuni e territori: sfide e opportunità” è il titolo dell’Assemblea Regionale di Anci Puglia, che si svolgerà il prossimo lunedì 7 ottobre, nel Teatro Paisiello di Lecce. L’evento riunirà i Sindaci e gli Amministratori locali della Puglia in vista della 41ª Assemblea Nazionale Anci che si terrà a Torino dal 20 al 22 novembre 2024.

L’incontro è una occasione di confronto sulle principali sfide che i Comuni pugliesi si trovano ad affrontare, in particolare in relazione alle Politiche di coesione e al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nonché sulle opportunità offerte dal quadro degli investimenti in corso.

Programma

Ore 10:30 – Saluti istituzionali: Adriana Poli Bortone, Sindaco di Lecce; Stefano Minerva, Presidente della Provincia di Lecce e Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia

Ore 11:00 – Apertura dei lavori: Fiorenza Pascazio, Presidente ANCI Puglia; Roberto Pella, Presidente f.f. ANCI

Ore 11:15 – Focus tematico per amministratori, tecnici e funzionari comunali: “Politiche di Coesione e PNRR: stato di avanzamento degli investimenti e ruolo dei Comuni”; coordina Nicola Potenza, Presidente Commissione Politiche Comunitarie e PNRR Anci Puglia. Intervengono: Giuseppe Mongelli, Ragioneria Territoriale Stato Bari/BAT; Massimo Allulli, ANCI Nazionale – Politiche Coesione territoriale e Mezzogiorno e PNRR e Raffaele Parlangeli, Dipartimento Politiche Coesione e per il Sud

Ore 13:00 – Pranzo

Ore 15:00 – Assemblea Precongressuale Regionale Anci