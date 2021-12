Centri di compostaggio e Pnrr, l’Assemblea dei Sindaci dà il via libera a due tavoli tecnici coordinati dalla Provincia

Si è svolta nei giorni scorsi, presso l’aula consiliare di Palazzo dei Celestini a Lecce, l’Assemblea dei sindaci dei Comuni della provincia di Lecce, convocata dal presidente della Provincia Stefano Minerva. Al centro dei lavori due temi di particolare importanza ed attualità: il Ciclo dei rifiuti in provincia di Lecce e il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

Sessantacinque primi cittadini del Salento hanno partecipato al confronto in aula, dove erano presenti, nella veste anche di consiglieri provinciali, Massimiliano Romano (vicepresidente della Provincia di Lecce), Fabio Tarantino, Adina Manti, Ippazio Morciano, Flavio Filoni. Presenti, inoltre, il capo di Gabinetto della Provincia di Lecce Andrea Romano, il direttore generale Gianni Refolo, il segretario generale Angelo Caretto, il dirigente del Servizio Tutela e valorizzazione ambientale Antonio Arnò.

Dopo l’intervento del presidente di Minerva, che ha invitato i presenti ad una “discussione franca e leale” e “a tenere insieme il Salento rispetto a scelte doverose e necessarie sulla questione rifiuti”, il consigliere provinciale con delega alla Tutela e valorizzazione ambientale Fabio Tarantino ha illustrato la “Proposta di atto di indirizzo per la realizzazione di impianti di compostaggio in provincia di Lecce” approvata nella seduta plenaria della Consulta provinciale per l’Ambiente.

Partendo da questo documento, frutto di un ampio processo partecipato, e dopo un confronto animato dagli interventi di numerosi sindaci, l’Assemblea ha approvato la proposta avanzata dal presidente di convocare già per domani, a Palazzo dei Celestini, un tavolo tecnico con i presidenti dei 10 Ambiti di raccolta ottimale (Aro), in rappresentanza del territorio provinciale, e il direttore dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (Ager) Gianfranco Grandaliano.

Il tavolo, che sarà coordinato dal consigliere provinciale delegato Fabio Tarantino e avrà il supporto tecnico del dirigente del Servizio Tutela e Valorizzazione ambientale della Provincia di Lecce Antonio Arnò, sarà finalizzato ad individuare i siti di compostaggio disponibili sul territorio salentino, in base alle indicazioni avanzate dalla Consulta provinciale per l’Ambiente, da proporre ad Ager e Regione Puglia per accedere ai fondi disponibili per la loro realizzazione.

Anche sul fronte Pnrr, la Provincia svolgerà un ruolo di coordinamento con la riunione, a brevissimo termine, di un tavolo tecnico, coordinato dal consigliere provinciale Ippazio Morciano, al quale saranno invitati a partecipare alcuni sindaci in rappresentanza delle principali aree territoriali del Salento, Confindustria, sindacati e parti sociali.

Infine, un ampio dibattito finale si è registrato anche sull’ultimo punto all’ordine del giorno relativo all’impianto eolico offshore sul tratto di mare prospiciente la costa Otranto – Castro.

Durante i lavori dell’Assemblea dei sindaci, inoltre, è intervenuto il prefetto di Lecce Maria Rosaria Trio, che ha voluto cogliere l’occasione della riunione dei primi cittadini, nell’aula consiliare di Palazzo dei Celestini, per rivolgere loro un appello alla collaborazione, attraverso le attività di controllo della Polizia locale finalizzate a far rispettare le misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 stabilite nell’ultimo decreto legge, tutelando così la salute di tutti i cittadini e le attività economiche.