Nardò, il Sindaco Pippi Mellone azzera le deleghe assessorili

Si tratta di un passaggio fisiologico, finalizzato a ricalibrare l’assetto amministrativo in vista dell’ultimo tratto di legislatura

Condividi su

Questa mattina, con decreto n. 20, il sindaco di Nardò Pippi Mellone, ha disposto l’azzeramento delle deleghe assessorili (con la conferma della sola carica di vicesindaco a Maria Grazia Sodero).

Si tratta di un passaggio fisiologico, finalizzato a ricalibrare l’assetto amministrativo in vista dell’ultimo tratto di legislatura, così da affrontare con rinnovata efficacia le sfide dei prossimi diciotto mesi e conseguire ulteriori, importanti, risultati.

“In ogni campo – ha spiegato il primo cittadino – io pretendo il massimo. Questa è una amministrazione basata sul merito. Ognuno viene giudicato dai risultati politici e amministrativi. Se così non fosse e se così non fosse stato, poco o nulla del ‘miracolo’ che abbiamo realizzato in questi anni sarebbe diventato realtà. Sono certo che i neretini oggi vogliano solo una cosa: ancora più risultati per la città dopo quelli straordinari già conseguiti. E questo faremo!”

A breve saranno resi noti i componenti della nuova giunta e le relative attribuzioni.

Condividi su

Copyright © 2025