Il bilancio di Salvemini del 2022, ‘Risultati merito di tutti. Sento il dovere di ricandidarmi per offrirmi al giudizio della città’

Fine dell’anno tempo di bilanci, in tutti i settori. Nella vita comune, nello sport e, naturalmente, nella politica e amministrazione di una città.

Si è svolta questa mattina, presso la sala “Open Space” di Palazzo Carafa, la consueta conferenza stampa del Sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, nel corso della quale il primo cittadino, ha tracciato l’attività del Governo cittadino per il 2022.

“Sono il sindaco pro-tempore, i risultati raggiunti fino a oggi, non posso ascriverli a me, il merito è di un lavoro congiunto, della Giunta, dei consiglieri e di tutti i tecnici comunali

Non siamo una Freccia Rossa o Freccia Argento, bensì un vagone delle Ferrovie Sud Est che fermata dopo fermata raggiunge gli obiettivi.”, ha affermato Salvemini nel corso dell’incontro.

Il rapporto con i cittadini

“Il rapporto con la cittadinanza lo vedo abbastanza ordinario, scandito da momenti di simpatia, sostegno e qualche doverosa critica. A volte succede, ovunque, di essere oggetto non di critiche, ma offese e questo è il segno del tempo. Mi impegno a garantire a tutti il diritto di porre contestazioni, i sindaci devono avere un supplemento di responsabilità e rigore. Vivo la città, non ho cambiato le mie abitudini e visito i quartieri lo faccio sempre con la massima serenità”.

Il suolo pubblico

“Per quel che riguarda l’occupazione del suolo pubblico, c’è un problema di equilibri, ho molto a cuore tale questione e mi appello al buon senso dei miei concittadini commerciati”.

Statua di Sant’Oronzo ed ex Caserma Massa

“Per quel che riguarda la statua di Sant’Oronzo, con l’Arcivescovo ho preso l’impegno di svolgere la prossima festa con la copia posizionata sulla colonna, c’è un ultimo adempimento tecnico e poi potremo dare mandato all’impresa di realizzarla entro i tempi previsti. Per l’ex Caserma Massa i lavori vanno avanti speditamente e dovrebbero finire nel 2024”.

Darsena di San Cataldo e Stazione

“La darsena di San Cataldo, abbiamo l’obiettivo di restituirla per la prossima stagione stiva, i lavori sono terminati e manca solo il dragaggio e l’affidamento per i servizi. Per quel che riguarda la Stazione, a breve avvieremo i lavori, abbiamo avuto alcuni problemi tecnici, che alla fine abbiamo superato. Nel 2023 riaprirà il cantiere e anche qui la fine è prevista per il 2024”.

Piano delle coste

“Con il Piano delle Coste abbiamo previsto aree libere e con servizi, stiamo lavorando sui bandi e ci siamo riproposti di consegnare tutto nel 2023”.

Mobilità sostenibile

“Non so se Lecce non stia comprendendo il tema della mobilità sostenibile, non esiste progetto di trasformazione dello spazio pubblico che non induca i cittadini a fare critiche. Credo che il parcheggio di Viale De Pietro possa essere fruito maggiormente, nonostante molti lo sappiano, preferiscono cercare una sosta in centro. I numeri che abbiamo sul trasporto pubblico, che costituiscono lo stimolo per far di più, ci dicono che i mezzi pubblici si stanno utilizzando, vogliamo fare sempre di più, ma sono abitudini che si consolidano solo con il tempo”.

Maggioranza e ricandidatura

“La mia maggioranza ha iniziata con 21 persone e continua con 21, ci sono stati cambi di gruppo, ma non ha fatto mai venire meno l’impegno. Ho preso atto che alcuni passaggi politici ci sia una diversa opinione. Il termometro sullo stato di tenuta della maggioranza è quello delle delibere, abbiamo sempre disposto del sostegno dei consiglieri eletti in cui ripongo sempre la massima fiducia. Sono il sindaco uscente e sento di dovere di offrirmi al giudizio della cittadinanza, poi, con la mia maggioranza valuterò se ci sono punti doi vista diversi”.

Villa comunale

“Le strutture murate all’interno della villa comunale è una questione di sicurezza, abbiamo approvato una delibera che corregge quanto stabilito, adesso metteremo a gara un bando per la gestione del bar e del parco giochi, mentre, per quel che riguarda la casa dell’ex custode, questa sarà una postazione di servizio 118 e protezione civile”.

Riqualificazione dei viali storici

“La riqualificazione dei viali storici ha un cronoprogramma. I temi di approvazione definitiva saranno prossimi, sono tanti i fattori su cui intervenire, piste ciclabili, marciapiedi, soste per i mezzi pubblici, deve essere seguito con attenzione e lo faremo”.

Circolo tennis

“Per il Circolo tennis bisogna dare vita a un grande progetto pubblico che possa essere inserito in quello di riqualificazione delle Mura Urbiche, l’ì ci sono sette campi e se i gestori dovessero andare via, quello non potrà diventare uno spazio verde pubblico nell’immediato”.

Castello Carlo V

“Non stiamo rinunciando al Castello Carlo V, lo stiamo affidando al Ministero, che già lo utilizza come contenitore culturale e turistico e per 2/3, stiamo restituendo le sale dell’ultimo piano e dovrà dare dare vita a una serie di attività culturali. Potremmo ottenere la proprietà totale del contenitore, nel modo in cui è avvenuto per le mura urbiche e cioè se verrà approvato un nostro progetto di valorizzazione, è un iter che stiamo già seguendo”.

Piano generale del traffico

“Per il Piano generale del traffico aspettiamo un atto che definisca alcune scelte prioritarie in termini di circolazione stradale. È qualcosa di ancora non completato e al momento abbiamo regolamentato il trasporto di mobilità ciclabile e pedonale. Inoltre, stiamo lavorando per fare sì che per il rifornimento degli esercizi commerciali nella zona più antica, non debbano entrare i mezzi pesanti”.