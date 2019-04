‘Quanta incuria, ci sono ancora gli addobbi di Natale’, Baglivo chiede ai leccesi di riprendersi la Galleria

Sarà anche di proprietà dell’Arca Sud, ma i leccesi, da sempre, la considerano se non proprio il salotto buono, almeno certamente un angolo importante della città. Stiamo parlando della Galleria di Piazza Mazzini che da anni ormai non vive più i fasti di un tempo e che non si riesce proprio a farla rinascere.

Ad occuparsene vuole essere il candidato a sindaco del M5S, Arturo Baglivo. ‘Entrando si ha una sensazione di scarsa pulizia e incuria, come se fosse abbandonata a sé stessa. I tappeti natalizi e le luci di Natale ancora appese, nonostante siano passati più di tre mesi dalle festività. È il segnale di uno scarso interesse verso il luogo. Abbiamo ascoltato attentamente le posizioni di alcuni commercianti della galleria: alcune semplici accortezze potrebbero già da subito migliorare la situazione.’

Già, sono in tanti a pensare che basterebbe poco per il rilancio della Galleria. Eppure sembra una sfida insormontabile il riuscirci se più di un primo cittadino in passato non ce l’ha fatta.

Baglivo, dopo aver incontrato i commercianti che operano in quello spazio, ha provveduto a lanciare qualche consiglio da mettere in pratica in caso di vittoria alle elezioni comunali del 26 maggio prossimo: ‘Servirebbe l’accensione anticipata dell’illuminazione interna, che attualmente va di pari passo con quella esterna, rendendo quasi catacombale la luminosità verso le ore 18.00. Si potrebbe pensare di realizzare, all’interno della galleria, un servizio di babysitting temporaneo per consentire di fare compere con tranquillità, oppure pensare ad eventi artistici permanenti che rendano attraente il passeggiare in galleria. Queste solo alcune idee da proporre, altre verranno fuori da un tavolo di discussione allargato per ascoltare le necessità e poter proporre alcune soluzioni!’