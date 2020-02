Carlo Calenda: “Fitto è cento volte meglio di Emiliano”, ma in Puglia presenterà un suo candidato

In alto mare. Non si può definire diversamente il puzzle delle candidature in vista delle elezioni regionali in Puglia. Al momento, gli unici nomi certi sono quelli di Michele Emiliano che dopo aver vinto le primarie del centrosinistra si è aggiudicato un posto ai nastri di partenza e della pentastellata Antonella Laricchia che l’ha spuntata, invece, sui ‘competitor’ che si erano sottoposti al voto online sulla piattaforma Rousseau. Il resto è un punto interrogativo. Matteo Salvini non ha ancora ‘ceduto’ su Raffaele Fitto e Carlo Calenda non ha ancora ‘chiarito’ se presenterà un suo candidato insieme a Matteo Renzi.

Il leader di Azione, ospite questa mattina ad Agorà, il programma condotto da Serena Bortone in onda su Rai3, ha confermato quello che va dicendo da mesi: cioè che la scelta di riconfermare il “peggiore” Governatore d’Italia, come lo ha più volte definito, da parte del Partito Democratico è ‘incomprensibile’.

Parlando della sua alleanza con Italia Viva, l’ex ministro ha precisato che la stretta di mano riguarda solo il tacco dello Stivale: «Quello che faremo è semplicemente in Puglia perché c’è un caso molto particolare cioè la scelta assurda del Pd di candidare Emiliano, che peraltro non è neanche del Pd, che ha attaccato costantemente il Pd e i governi del Pd, e che io personalmente considero un pericoloso populista che tra la xylella, la Tap e l’Ilva ha fatto solo disastri»

La frase successiva “Secondo me Fitto è cento volte meglio di Emiliano” ha fatto subito pensare ad una possibile “svolta a destra” tanto è ha dovuto precisare la sua posizione in un Tweet.

«Per chiarezza: dire che Fitto è un miglior amministratore di Emiliano non vuol dire in alcun modo essere pronti a sostenerlo. Populisti e Sovranisti sono fuori dal radar delle possibili alleanze. E Fitto è in Fratelli D’Italia. Troveremo un nostro candidato».