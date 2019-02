“Ancora insieme per tornare a governare, non per comandare”. Al via la campagna elettorale di Carlo Salvemini

Ancora e insieme. Due parole che per Carlo Salvemini rappresentano il cuore della sua campagna elettorale che partirà dal Parco di Belloluogo, domenica 17 febbraio. Dopo aver ‘lasciato’ la poltrona più alta di Palazzo Carafa quel ‘fatidico’ 7 gennaio, l’ex Sindaco ha già scaldato i motori in vista delle amministrative di primavera, quando i cittadini saranno chiamati a scegliere se confermare i suoi 17 mesi di governo e dare nuova forza al ‘vento del cambiamento’ o voltare pagina, di nuovo.

All’incontro, in programma dalle 11.00, parteciperà anche Alessandro Delli Noci che non scenderà in campo, ma in caso di vittoria ricoprirà ancora il ruolo di vicesindaco. Tutti i leccesi interessati a conoscere il progetto politico disegnato intorno alla sua candidatura sono invitati a partecipare: «Sarà un momento all’insegna della socialità, della condivisione, della costruzione di una comunità attiva che condivide i valori dell’impegno civile e politico e della partecipazione ai destini della propria città» si legge nel comunicato che annuncia l’appuntamento nell’area verde collocata al centro del parco.

Ancora e insieme, quindi, saranno i cavalli di battaglia dell’ex primo cittadino come ‘svelato’ in un post su Facebook.

«Ancora insieme, per continuare un lavoro iniziato e non terminato. Ancora insieme, per ribadire che l’interesse pubblico non è la somma di tanti interessi particolari. Ancora insieme, per tornare a governare, non per comandare. Ancora insieme. nello spazio pubblico, che è di tutti. Ancora insieme, per sentirci cittadini tra i cittadini. Ancora insieme a voi» si legge.