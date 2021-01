Monteroni e la paura di casi covid in aumento, l’opposizione: ‘Che fine ha fatto la task force nominata dal Sindaco?’

Ancora la pandemia e i casi di positività nei comuni del Salento al centro del dibattito acceso tra maggioranze e minoranze, tra amministrazioni di governo cittadino e opposizioni, tra chi pensa che si sta facendo tutto il possibile per dare il proprio contributo all’arresto del diffondersi del virus e chi ritiene che si stiano compiendo tanti, troppi passi falsi. Stavolta la polemica si rinfocola nel comune di Monteroni di Lecce ed a lanciare il sasso nello stagno del dibattito e della discussione pubblica è il gruppo di minoranza ‘Monteroni Andrà Tutto bene’ con il suo capogruppo Gianluca Barba.

‘L’aumento dei casi di covid-19 nella nostra città è il naturale risultato del fallimento delle inesistenti politiche di contrasto alla pandemia dell’amministrazione comunale. Quasi 60 casi, il focolaio ad oggi più grande dell’intera provincia, due scuole chiuse per positività di alcuni alunni … quando nell’intera nazione i casi diminuiscono e le varie zone diventano gialle, a Monteroni invece aumentano’.

Barba e i suoi ce l’hanno con l’amministrazione guidata dalla neo sindaca Mariolina Pizzuto. L’accusa è chiara: in altri comuni le amministrazioni si sono assunte l’onere di fare i tamponi ai cittadini per assicurare la tracciabilità del virus, a Monteroni invece no.

‘ Qui si sta perdendo solo del tempo! Come gruppo consiliare ‘Monteroni andrà tutto bene’, ad ottobre dello scorso anno, abbiamo presentato le nostre proposte attraverso una mozione in Consiglio Comunale, anticipando l’evolversi di tutti gli eventi … l’attuale maggioranza di governo cittadino, dopo averci deriso, ha respinto al mittente le nostre proposte ed ha nominato una task force per l’emergenza. Bene, a questo punto chiediamo immediatamente l’intervento del responsabile di questa task force affinché dia notizie e aggiorni i cittadini in merito alle iniziative che si stanno adottando! È inutile che l’attuale maggioranza pensi solo a sfilare sui social. Cerchi invece di mettere in atto azioni serie e concrete per affrontare l’emergenza sanitaria; basta con la mancanza di rispetto e l’offesa ai cittadini che vengono accusati di negligenza, quando è in atto un vero fallimento delle politiche sanitarie di contenimento del covid da parte dell’amministrazione!’.

In conclusione Barba ribadisce la necessita di prevedere, presso la casa della salute comunale (che vediamo in foto), tamponi gratuiti per tutta la popolazione al fine di ‘tracciare il virus e prevenire l’estensione di un focolaio che ci pone al vertice del cronache sanitarie dell’intera regione’ .

Inutile sottolineare poi le ricadute economiche della difficile situazione sanitaria che sta mettendo in tutta Italia in ginocchio intere fasce di popolazione, quella di chi non è garantito e non ha un introito fisso e sicuro. ‘A chi si rivolgeranno i nostri ristoratori, commercianti e artigiani, le nostre palestre e scuole di danza che meritano di tornare a lavorare e guadagnare in sicurezza e con le cautele del caso, quando sarà troppo tardi per ripartire?’ concludono i consiglieri di opposizione.