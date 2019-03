Castrazione chimica, scontro in Aula tra M5S e Lega. La salentina Giannone: “io voterò contro”

Che i rapporti tra Lega e 5 Stelle ed in particolare tra Di Maio e Salvini non siano nella loro fase migliore è cosa orami arcinota. Ed oggi a darne una manifestazione concreta ci ha pensato la deputata pentastellata salentina Veronica Giannone con un comunicato al fulmicotone contro i colleghi della Lega.

Oggetto del contendere, l’emendamento sulla castrazione chimica presentato dalla Lega al Disegno di legge che introduce norme a tutela delle vittime di violenza e di violenza di genere.

Il Disegno di legge è, in questi giorni, in discussione alla Camera e la Lega, senza previo coordinamento con i colleghi di maggioranza, ha ritenuto di procedere per la sua strada presentando un emendamento che modifica l’art. 165 del Codice penale, prevedendo testualmente “la sospensione condizionale della pena, nei casi di condanna per reati come la violenza sessuale possa essere subordinata a trattamenti terapeutici o farmacologici inibitori della libido con il consenso del condannato”.

Per i grillini ed in particolare per la deputata salentina si tratta solo di propaganda da parte dei salviniani e la valutazione su quell’emendamento è talmente negativa che si preannuncia addirittura un voto contrario, che potrebbe rappresentare lo sgambetto ad una maggioranza traballante.

“È chiaro che non voterò un emendamento del genere. È una presa in giro dire: ‘ti castriamo, ma solo se sei d’accordo’. Non è la astrazione chimica lo strumento, ma il carcere e la certezza della pena. Quello che propongono è solo propaganda politica e come me la pensano decine di miei colleghi” attacca Veronica Giannone.

Nessuno pensa che il governo Conte cadrà per un litigio sulla castrazione chimica tra gialli e verdi, ma di certo le parole della deputata salentina segnano ormai una linea di confine su quelli che erano i rapporti tra i partner del Contratto. L’uscita dall’Aula dei pentastellati, come preannunciato dall’Onorevole salentina, non sarà certamente presa come un buon segno da Salvini e i suoi e dopo le Europee la resa dei conti potrebbe essere non tanto lontana.