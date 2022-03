Centri comunali di raccolta rifiuti. Capoccia MRS, “Sì alla realizzazione, ma che non sorgano in ambienti urbani”

Ben vengano i centri comunali di raccolta rifiuti, ma attenzione, che non sorgano in ambienti urbani. È quanto fa sapere il Movimento Regione Salento, in merito alla delibera di giunta, la numero 45/2022, con la quale si stabilisce che verranno costruiti due Centri Comunali di Raccolta rifiuti a Lecce, in via Belloluogo e via Caiulo

“Abbiamo appreso da una recente delibera di giunta, la n.45 del 2022, della notizia relativa alla realizzazione di due Centri Comunali di Raccolta rifiuti nel nostro Comune, di cui uno in via Belloluogo e il secondo in via Caiulo.

Partendo dal presupposto che siamo perfettamente in linea nel perseguire il miglioramento e la meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, non possiamo non esprimere le nostre forti preoccupazioni, in merito all’area scelta della realizzazione in via Caiulo di un ecocentro”, afferma Giancarlo Capoccia Coordinatore Cittadino del MRS.

La preoccupazione dei residenti

“Vogliamo evidenziare prosegue Capoccia – che questo Centro di raccolta, potrà ospitarne diverse tipologie di rifiuti quali plastica, ingombranti, metalli, RAEE, vernici e solventi, oli minerali, pile a secco, batterie al piombo e altro. Da ciò ne conseguono le preoccupazioni dei residenti, che vedrebbero nascere a pochi metri dalle loro abitazioni un’area che potenzialmente potrebbe arrecare dei disagi in termini di cattivi odori, rumori molesti, polveri nell’aria generate da particolari materiali inquinanti, presenza di mezzi pesanti di trasporto, presenza di animali indesiderati quali i ratti, oltre al fatto, che tale collocazione, potrebbe arrecare problemi di viabilità, come anche potrebbe verosimilmente rappresentare un problema di decoro urbano, dato che questo centro sorgerà all’interno di un quartiere in via di espansione.

Nonostante tali Centri di raccolta generalmente vengano realizzati in zone non troppo decentrate, altrimenti perderebbero la loro utilità e la loro praticità o perché magari non sostenuti da una viabilità adeguata – continua il Coordinatore Cittadino – riteniamo per contro che neanche un’area inserita in un contesto urbano, come quella individuata dal Comune per l’ubicazione del centro in questione, sia la soluzione più idonea, in considerazione, appunto, dei disagi che ne potrebbero derivare specialmente per i residenti.

Altresì non crediamo che un Centro di raccolta posizionato in piena zona urbana sia la soluzione adeguata o comunque non l’unica, per contrastare il fenomeno selvaggio dell’abbandono dei rifiuti nel territorio. Come non crediamo sia calzante l’esempio citato dall’assessore all’ambiente Valli la quale prende come esempio la città di Torino che realizzò un centro per la raccolta rifiuti accanto ad una polisportiva. Evidentemente, l’assessore, dimentica che tale centro fu oggetto di numerose proteste dei cittadini della zona”.

L’auspicio

“Auspichiamo, pertanto – conclude Capoccia – che quest’opera possa essere realizzata in prossimità del centro urbano e non all’interno dello stesso, in modo da creare un contesto sì funzionale e utile, ma che possa contemporaneamente salvaguardare e tutelare anche la tranquillità e l’integrità del territorio e dei suoi residenti”.