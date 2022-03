Chiusura h 24 del centro storico di Lecce, il Mrs: ‘Salvemini ascoltaci!’

La paventata chiusura h 24 del centro storico di Lecce sta sollevando molte polemiche nel capoluogo salentino. Cittadini, residenti, commercianti e liberi professionisti che ‘vivono’ il cuore della città non hanno digerito la scelta dell’Amministrazione Comunale di puntura alla chiusura totale del centro storico. Nei giorni scorsi il Movimento Regione Salento aveva dato vita ad una partecipata tavola rotonda al termine della quale era stato sottoscritto un documento per provare ad intavolare una discussione in merito con il primo cittadino Carlo Salvemini.

Non avendo ricevuto l’attenzione sperata, nella mattinata odierna il Coordinatore Cittadino del Mrs Giancarlo Capoccia insieme all’avv. Savino Vantaggiato, rappresentante della Lega per la difesa del Cittadino, in nome e per conto di tutti i sottoscrittori del documento, hanno protocollato presso il Comune di Lecce una formale richiesta di confronto con il Sindaco.

“Giova precisare – hanno detto Capoccia e Vantaggiato prima di recarsi all’Ufficio Protocollo di Via Rubichi – che la detta protocollazione cartacea si è resa necessaria in virtù della circostanza che il primo cittadino di Lecce aveva, in precedenza, ignorato altrettante comunicazioni pur contenenti il medesimo invito. I sottoscrittori si sono dichiarati fiduciosi nell’attendere una convocazione da parte del Sindaco di Lecce al fine di ottenere un confronto serio, sereno e costruttivo che possa condurre a quella giusta compenetrazione dei vari interessi in gioco e ci aspettiamo da Lei decisioni rispettose e sagge in tal senso e dunque condivise e partecipate’.

Insomma siamo solo all’inizio delle schermaglie a seguito di una decisione che sta incontrando una forte opposizione. C’è chi è favorevole alla chiusura totale del centro storico al traffico veicolare, chi è assolutamente contrario e chi prova a trovare forme di confronto per tarare una scelta non eccessivamente penalizzamte. L’incontro richiesto potrebbe stemperare gli animi.