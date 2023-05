Commissione Antimafia, Colosimo Presidente. Il salentino D’Attis suo vice

Nel 31esimo anniversario della strage di Capaci, volendo dare all’ evento un grande significato simbolico, il Parlamento Italiano ha eletto la Commissione Antimafia per la legislatura in corso. La nuova commissione è composta da 50 membri, 25 senatori e 25 deputati. Presidente, non senza polemiche, è stata eletta Chiara Colosimo di Fratelli d’Italia, da sempre vicina alla premier Giorgia Meloni per nascita (entrambe romane della Garbatella) e per impegno politico nei movimenti giovanili.

Il salentino Mauro D’Attis, di Forza Italia, è stato eletto Vicepresidente della Commissione.

Le nomine in seno alla commissione hanno avuto solo i voti della maggioranza; le opposizioni sono uscite fuori dall’aula per forti dissensi nei confronti della scelta della presidenza da parte della maggioranza. In un servizio televisivo di Report, infatti, la Colosimo era stata ritenuta vicina al terrorista di destra Luigi Ciavardini, appartenente ai Nar e condannato, tra l’ altro, anche per la strage di Bologna. Tale vicinanza è stata sempre negata dalla Colosimo.

La Commissione, oltre che delle mafie tradizionali, si dovrà occupare anche di zoomafie, mafia nigeriana e mafia cinese e delle pericolose infiltrazioni nella gestione dei fondi del Pnrr.