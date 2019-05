Sfida a due a Botrugno, torna in campo Silvano Macculi. A sfidarlo Pasquale De Mitri

A Botrugno in lizza per succedere al seggio del sindaco Pasquale Barone nelle amministrative di fine maggio, due ex assessori della giunta comunale di Mauro Leucci nel 2009: Silvano Macculi e Pasquale De Mitri.

Macculi, 53enne commercialista, si presenta con la lista civica “Uniti per Botrugno”, schieramento di centrodestra vittorioso nella tornata elettorale del 2014 e ormai da vent’anni alla guida del paese. Nell’ultima amministrazione, Macculi è stato capogruppo consiliare, mentre in passato ha ricoperto il ruolo di sindaco per due mandati consecutivi, oltre a quello di assessore comunale dell’amministrazione Leucci condiviso con lo sfidante Pasquale De Mitri.

Già vicesindaco dello stesso Macculi, De Mitri è a capo del “Movimento Civico Apertamente”, il gruppo che si professa lontano da colori politici definiti, ma vicino alla gestione della cosa pubblica. Dopo cinque anni di opposizione e una sconfitta di misura alle scorse amministrative, il movimento riprova a invertire la storia politica del Comune in quello che appare un vero e proprio derby tra volti noti della politica locale.

Ecco le liste complete

“Uniti per Botrugno” – Silvano Macculi, candidato sindaco

Pasquale Barone, Stefania Bello, Fabio Fedele, Antonio Mariano, Raffaella Mariano, Lucio Negro, Antonio Carlo Nicolardi, Massimo Santese, Francesco Stefanelli, Francesco Vergari.

“Movimento Civico Apertamente” – Pasquale De Mitri detto Nino, candidato sindaco

Donatella Biasco, Catia Bolognino, Fabio Di Bari, Gabriele Manzo, Giampiero Micocci, Lucio Donato Negro, Martina Renna, Simona Schiattino, Claudia Vergari, Gianluigi Vergari.