Conferenza programmatica del PD, Salvatore Piconese: “Costruiamo la Puglia del 2030”

Il percorso, coordinato da Salvatore Piconese della Segreteria del PD Puglia, coinvolgerà iscritte e iscritti, elettrici ed elettori, studenti, forze sindacali, rappresentanti del mondo dell’impresa, associazioni e comitati civici. Si parte il 19 marzo a Bari con due tavoli tematici regionali, rispettivamente alle ore 16.00, presso la sede del PD in via Re David 15, sullo sviluppo economico con la partecipazione dell’Assessore Alessandro Delli Noci e alle ore 17.30, presso la sede del PD del Primo Municipio in via Zara 13, sull’ambiente con la partecipazione dell’Assessora Serena Triggiani.



Quali sono gli obiettivi della Conferenza programmatica?

Abbiamo aperto un’importante fase di confronto tra gli iscritti e i gruppi dirigenti del partito sulla prospettiva futura del PD regionale e sulla formulazione delle proposte programmatiche in vista delle prossime elezioni regionali. Stiamo assistendo ad un processo nuovo che sta coinvolgendo, nella discussione sul futuro della Puglia, i nostri militanti, i nostri amministratori locali e un pezzo importante della società pugliese. Si tratta di un lavoro politico collettivo che, partendo dalle reali condizioni sociali e economiche pugliesi, cerca di elaborare un profilo programmatico del Partito Democratico.

Come funzionano i “tavoli tematici” e quali sono le questioni che affronterete?

I “tavoli tematici” sono stati istituiti in ogni provincia, sono organizzati dalle federazioni del partito e sono aperti a tutte e tutti coloro che vogliono dare un contributo sia alla discussione dei temi che verranno affrontati sia alle proposte che verranno formulate.

Le aree tematiche sono dieci e sono state individuate tenendo conto delle attuali deleghe assessorili regionali: Sviluppo economico, Economia circolare e sostenibile, Commercio e Politiche industriali; Lavoro; Welfare e Politiche di contrasto alla povertà e al disagio sociale; Scuola, Università, Ricerca e Formazione; Sanità, Diritto alla salute e Sport; Agricoltura e Valorizzazione delle risorse idriche; Tutela dell’ambiente, ciclo dei rifiuti e transizione ecologica; Cultura, turismo e promozione del territorio; Trasporti, infrastrutture e mobilita sostenibile; Governo delle città, Emergenza abitativa, Rigenerazione urbana, Tutela del paesaggio, Demanio. Abbiamo predisposto sul sito del PD Puglia pdpuglia.org e sulla app gratuita un aggiornamento costante del percorso dei lavori, si possono trovare informazioni e soprattutto ci si può iscrivere e partecipare attivamente alla conferenza programmatica.

La prossima settimana partirà il confronto con gli assessori regionali, che cosa vi aspettate?

Intanto c’è stata già una prima fase di collaborazione istituzionale con gli assessori regionali, una fase che potremmo definire preparatoria alla conferenza programmatica che ha richiesto la produzione di una serie di report sul lavoro svolto in questi anni dagli assessorati della Regione Puglia.

Ora si apre il confronto con i “tavoli tematici” e partiremo mercoledì 19 con Delli Noci e Triggiani, poi seguiranno, secondo il calendario stilato, gli altri appuntamenti che si concluderanno agli inizi del mese di aprile. Da queste discussioni emergeranno una serie di idee, di proposte e di indirizzi programmatici che contribuiranno alla formulazione finale del “Manifesto programmatico del PD” per la Puglia del 2030.