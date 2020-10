A Sogliano Cavour la conferenza dei Sindaci della Grecìa, presentati i progetti per il prossimo futuro

Si è svolta nei giorni scorsi, presso la sala consigliare del comune di Sogliano Cavour, la conferenza dei sindaci della Grecìa Salentina per l’insediamento dei nuovi eletti. Una scelta quella di Sogliano per lanciare un segnale importante e per far sentire la presenza e la vicinanza delle istituzioni, dopo il commissariamento e lo scioglimento del consiglio comunale nel 2018 per infiltrazioni mafiose.

Nell’ultima tornata elettorale sono andati al voto il 50% dei comuni della Grecìa Salentina che ha visto l’elezione di Gianluca Tomasi Calimera, Dina Manti confermata a Corigliano, Luigi Melissano a Cutrofiano, Fabio Tarantino riconfermato a Martano, Valentina Avantaggiato a Melpignano, Giovanni Casarano a Sogliano Cavour l’incontro si è svolto per fare la conoscenza dei nuovi primi cittadini e la presentazione dei progetti futuri.

“Ci è sembrato opportuno e doveroso vederci a Sogliano, come nostro primo incontro dopo le elezioni – dichiara il presidente dell’unione Grecìa Salentina Roberto Casaluci – per lanciare un messaggio forte ai cittadini ed al territorio, che possono di nuovo contare sulla presenza di istituzioni libere e democratiche.”

“Un privilegio per noi e per il nostro Comune ospitare un incontro istituzionale con la presenza di tutti i sindaci – dichiara ha dichiarato Giovanni Casarano – un atto di incoraggiamento e un augurio importante e significativo e per noi motivo di grande orgoglio. Mi auguro vivamente di lavorare e di collaborare al meglio insieme al consiglio comunale per crescere insieme sempre di più.”

Unanime il coro dei sindaci dei dodici comuni presenti nell’aula Consigliare di Sogliano, nel sottolineare la vicinanza al neo eletto Casarano e nella scelta del luogo per celebrare l’insediamento dei colleghi sindaci, per lanciare un messaggio forte “del no alla mafia senza se e senza ma”.

Nel corso dell’incontro il presidente dell’Unione Grecìa Salentina e sindaco di Castrignano dei Greci Roberto Casaluci hanno presentato ai colleghi il programma per il prossimo futuro tra cui la candidatura della Grecìa a capitale italiana della cultura, insieme a Taranto, la risposta nei prossimi mesi; il progetto con l’Università del Salento e il rettore Fabio Pollice per promuovere lo sviluppo turistico e la presentazione dei prossimi bandi di finanziamento in scadenza a cui partecipare.

Numerose le idee in cantiere, per far crescere il gruppo e il territorio, lavorando sinergicamente per valorizzare le bellezze che ogni comune dispone e per promuovere lo sviluppo e l’economia del territorio, potenziando la cultura grika, le tradizioni storiche ed enogastronomiche che da sempre contraddistinguono l’Unione.