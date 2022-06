Lecce, Capoccia (MRS) denuncia il degrado dei servizi igienici del City Terminal: “pessimo biglietto da visita”

È il primo punto di approdo al capoluogo barocco per chi arriva da lontano, viaggiando soprattutto un bus. Il City Terminal di Lecce rimane un importante snodo della viabilità cittadina ed un punto di passaggio per tantissimi turisti, eppure non sempre restituisce una buona immagine della città.

A denunciare una situazione di degrado riguardo i servizi igienici che si trovano al City Terminal, però, è Giancarlo Capoccia, coordinatore cittadino di Lecce del Movimento Regione Salento, che parla di “un biglietto da visita pessimo per uno dei luoghi che dovrebbe essere la migliore cartolina di ingresso alla nostra città”.

“In barba ai più elementari requisiti essenziali per i bagni a norma – continua – troviamo i lavabi delimitati da ruggine, qualcuno sorretto con nastro da imballaggio e inutilizzabile, i rubinetti non sono del “tipo a leva”, igienizzante per lavarsi le mani neanche a parlarne, asciugamani elettrici un miraggio, orinatoi che emanano odori nauseabondi anch’essi contorniati da evidenti strati di ruggine, le cabine WC lasciano ricordare un famoso film “Fuga di mezzanotte” solo che qui a fuggire sono i turisti e non un detenuto”.

Non è mancata la critica all’Amministrazione comunale che aveva fatto della promozione turistica “uno degli strumenti sui cui l’attuale Amministrazione puntava (in campagna elettorale) per il rilancio della nostra città. Un rilancio che vede non accolto nemmeno il grido di allarme delle guide turistiche. In una città che si voglia considerare civile e soprattutto a vocazione turistica dovrebbe dotarsi dei bagni pubblici”.