Al Ministro Raffaele Fitto, assegnata anche la Delega per il Sud

Dopo la Nomina a Ministro per gli Affari Europe, Politiche di Coesione e Pnrr, per Raffaele Fitto arriva un nuovo incarico.

Al termine del Consiglio dei Ministri, svoltosi giovedì, infatti, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha assegnato all’ex Governatore di Puglia la Delega per il Sud.

Nel corso dell’Assise, infatti, per volontà dello stesso Premier, è avvenuta una rimodulazione degli incarichi che hanno riguardato i ministri senza portafoglio. La nuova funzione per il Parlamentare salentino, prima del 10 novembre, era in capo al Ministro per il Mare, Nello Musumeci, al quale, è stata conferita quella alla Protezione Civile. Altri cambiamenti in seno all’Esecutivo di Governo, hanno riguardato il Ministro per le Riforme ed ex Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, a cui va la Delega per la semplificazione Normativa e il Sottosegretario Maurizio Leo, promosso a Viceministro.

Quella di Giorgia Meloni di conferire l’incarico per il Mezzogiorno all’ex Europarlamentare, è una scelta strategica, soprattutto legata all’utilizzo dei fondi europei e di rilievo politico, per quel che riguarda l’annoso problema dell’autonomia differenziata.