Provincia di Lecce, il Presidente Stefano Minerva assegna le deleghe. Tutti i nomi

“Le deleghe assegnate oggi sono il frutto di un percorso di allargamento istituzionale voluto sin dal momento dell’insediamento. Si completa così la riorganizzazione politica e amministrativa dell’Ente, dopo aver proposto a tutti i gruppi consiliari di contribuire fattivamente alla realizzazione degli indirizzi programmatici”.

Con queste parole il Presidente della Provincia di Lecce, Stefano Minerva, ha commentato l’assegnazione delle deleghe ai consiglieri provinciali eletti il 7 aprile scorso.

La nomina è giunta al termine del processo di aggiornamento funzionalizzato dell’Ente di Palazzo dei Celestini con l’approvazione della Macrostruttura e il conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali

Tutti i nomi

Vice Presidente è stata nominata la consigliera Federica Esposito. A lei, inoltre, il Presidente ha assegnato la delega al Welfare, Terzo Settore e Pari Opportunità; in capo a Ippazio Antonio Morciano Lavori Pubblici ed Appalti, Energia, Edilizia Scolastica, Patrimonio, Edilizia Sismica, Sistemi Informatici; assegnate a Nunzio Antonio Dell’Abate Bilancio, Partecipate, Contenzioso, Polizia Provinciale, Enti Locali.

Si prosegue, poi, con Fabio Tarantino Tutela e Valorizzazione Ambientale; Germano Santacroce Viabilità ed Espropri, Innovazione Tecnologica, Trasparenza.

A Daniele Piccione va la Tutela e Valorizzazione dei Parchi, Agricoltura, Personale.

A Dina Manti la delega alle Politiche Culturali, Promozione Turistica e del Territorio, Marketing, Sviluppo Economico, Rete Scolastica, Attuazione dell’intesa interistituzionale Regione UPI e Anci per la valorizzazione delle istituzioni culturali delle Province; Massimiliano Romano Rappresentanza, Cerimoniale, Sport ed Impiantistica Sportiva, Politiche e finanziamenti Comunitari, Assistenza alla Pubblica Amministrazione, Associazioni; Antonio Tondo Trasporti e infine Fernando Leone Politiche Sociali.

Solo ‘Insieme per il Salento’ ha detto no

“Al momento si prende atto della mancata adesione del gruppo Insieme per il Salento, nei confronti del quale la mia proposta rimane valida” ha proseguito Minerva. “Ritengo che il coinvolgimento di tutti i gruppi consiliari sia presupposto imprescindibile per il governo del territorio, stante il fatto che esiste una maggioranza di centrosinistra in seno al Consiglio Provinciale”.