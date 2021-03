Lizzanello, 12 consiglieri firmano le dimissioni. Cade l’Amministrazione di Fulvio Pedone

Si sono recati in 12, nella giornata di ieri, dal notaio e lì hanno firmato la lettera di dimissioni dalla carica di consigliere comunale, questa mattina, poi, sono andati all’Ufficio Protocollo del Palazzo di Città e l’hanno depositata.

A pochi mesi dalla scadenza naturale della Consiliatura cade l’Amministrazione Comunale di Lizzanello guidata da Fulvio Pedone.

L’esperienza dell’avvocato 49, quindi, termina qui, con le dimissioni, ripetiamo, di 12 consiglieri comunali

Fulvio Pedone era stato eletto il 6 giugno 2016, succedendo, nel segno della continuità, a Costantino Giovannico, primo cittadino del Comune salentino, per due mandati consecutivi. Con un passato da assessore della Giunta Giovannico, Pedone aveva avuto la meglio su Angelo Leo a capo della lista civica «Un Paese Migliore» di ispirazione di centro-sinistra, Silverio Marchello supportato dai 16 candidati al consiglio comunale della civica «Politica, onestà e partecipazione» e Lia De Vergori a capo del Movimento Cinque Stelle.

“Abbiamo protocollato le dimissioni firmate ieri sera davanti al notaio da 12 consiglieri”, ha affermato l’ex Consigliere Antonio Parlangeli del Movimento Cinque Stelle.

“Per me – prosegue – sarà l’inizio del secondo tempo della battaglia sulla Tari del 2017, d’ora in poi, se i cittadini coglieranno il messaggio, potranno dimostrare di aver capito che della politica ci si deve servire come strumento per risolvere i problemi e non servirsene per scopi personali.

Basta capire questo passaggio per scegliere le persone giuste e i risultati sorrideranno. Questi 5 anni hanno dimostrato come una persona al comando possa affossare un territorio, ma anche come un Consiglio Comunale composto da persone libere possa portare la voce dei cittadini nelle istituzioni, fino a essere determinate.