Terremoto nel M5S, Luigi Di Maio annuncia le dimissioni da capo politico

Luigi Di Maio ha deciso di lasciare la guida del Movimento 5 Stelle. Lo ha anticipato ai ministri e viceministri pentastellati in un incontro, durato poco più di un’ora, a Palazzo Chigi.

L’annuncio formale delle sue dimissioni da capo politico arriverà, probabilmente, alle 17.00 quando la decisione anticipata ai suoi sarà ufficializzata al Tempio di Adriano, a Roma, durante la presentazione della pattuglia dei facilitatori regionali e in diretta su Facebook. «Ho delle cose importanti di cui parlarvi…» ha scritto sui social.

Era nell’aria dopo le batoste ottenute nelle tornate elettorali precedenti, i sondaggi ben lontani da quel 32,7% conquistato alle politiche del 4 marzo 2018 e i numerosi addii, tanti, troppi. Ma il ‘tempismo’ secondo alcuni è stato imperfetto. A pochi giorni dalle elezioni regionali in Emilia Romagna e in Calabria la scelta del Ministro degli Esteri che paga probabilmente il conto, salatissimo, della crisi del Movimento ha creato qualche malumore. Un “passo indietro preventivo” ha scritto su Twitter Mario Calabresi leggendo il dietrofront come un modo per evitare il processo che si sarebbe scatenato per l’ennesimo tonfo ottenuto alle urne.

Secondo lo statuto del Movimento, la reggenza tocca a Vito Crimi, in quanto membro più anziano del comitato di garanzia grillino.

Lezzi: “Nessuno può mollare, tutti dobbiamo progredire”

Inevitabile il commento della senatrice Barbara Lezzi che, apertamente, non dice nulla sulla scelta dell’ormai ex leader pentastellato, ma rispolvera un video con Dario Fo nel 2013.

«Ricordate la sua gioia, il suo ottimismo? No, non è affatto nostalgia la mia. È motivazione, determinazione. È volontà di innovare e rinvigorire il nostro Movimento insieme a tutti voi attivisti, eletti e simpatizzanti. Tutti noi, da Luigi all’attivista del più piccolo dei comuni, dobbiamo – ora più che mai –esserci» si legge sul post pubblicato sulla sua pagina Facebook.

«Non è tempo di bilanci, non è il tempo di attribuzioni di responsabilità. È il tempo del riconoscimento dei meriti che ci hanno fatto raggiungere alcuni dei nostri obiettivi. I Movimenti cambiano e si evolvono continuamente. Individuano obiettivi e si adeguano al loro perseguimento. Nessuno può mollare. Tutti dobbiamo progredire» ha concluso.