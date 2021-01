Renzi “ritira” Bellanova e Bonetti, ma non chiude la porta in faccia a Conte. Quale destino per il Governo?

In molti hanno pensato alla solita manfrina a cui ci ha abituati nel corso di questi mesi, di questi anni. Anche un pezzo da 90 del giornalismo italiano, Vittorio Feltri, che di balletti della politica ne ha visti nel corso della sua carriera di cronista, nella serata di ieri, nel corso di una trasmissione televisiva, aveva affermato: “Renzi fa finta di stringere la cinghia, ma alla fine cala sempre le braghe” e l’ex titolare del Dicastero Lavoro, Elsa Fornero, poche ore fa ha detto che secondo lei i Ministri di Italia Viva non si sarebbero dimessi.

Invece, l’ex Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, questa volta ha stupito tutti perché, Teresa Bellanova, salentina, Ministro delle Politiche Agricole ed Elena Bonetti, quello delle Politiche della Famiglia, non fanno più parte del Governo Conte.

Ad annunciare il loro ritiro lo stesso ex Sindaco di Firenze nel corso di una conferenza stampa ancora in corso.

“Per dimettersi servono coraggio e senso di responsabilità. La crisi non è stata aperta da noi, è aperta da mesi”.

Quali saranno i destini dell’Esecutivo è ancora un interrogativo. Conte cercherà una nuova maggioranza formata, magari, da qualche parlamentare dell’ala più moderata e disponibile a trattare del centrodestra?

Fatto sta che anche lo stesso ex Presidente della Provincia di Firenze non ha sbattuto del tutto la porta in faccia, dichiarando, altresì, “Siamo pronti a discutere di tutto. Non abbiamo nessuna pregiudiziale né su formule né su nomi”.