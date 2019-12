“Non ci sono le condizioni per governare”, si dimette il sindaco di Monteroni Angela Storino

La sindaca di Monteroni Angelina Storino, a pochi giorni dal Consiglio comunale in cui la maggioranza andò sotto su una variazione di bilancio, prende atto della difficoltà della sua amministrazione e rassegna le proprie dimissioni. La lettera è stata protocollata nella tarda mattinata di oggi e consegnata al segretario comunale Alberto Maria Borredona.

La scelta è figlia delle dimissioni dell’assessore Piero Favale presentate nella giornata di ieri con le quali annunciava non solo la fuoriuscita dal governo cittadino ma anche dalla maggioranza che lo sosteneva. Se a questa importante defezione si aggiunge anche quella dell’ex vicesindaco e assessore Sonia Martino che dal gruppo consiliare di Italia Viva aveva fatto mancare il suo sostegno alla variazione di bilancio di fine novembre, si capisce che la frittata è fatta.

“Prendo atto di non avere più le condizioni per governare e rassegno le mie dimissioni. Ciò per l’onestà intellettuale che ha caratterizzato da sempre il mio mandato e con il fine di perseguire il bene comune”. Così Angelina Storino si rivolge ai cittadini e ai suoi ex compagni di viaggio che l’avevano seguita nel successo elettorale su l’ex sindaco uscente Pasquale Giorgio Guido.

La sindaca si riserva il tempo di capire se nei prossimi 20 giorni ci saranno le condizioni per riassettare la maggioranza intorno ad un progetto che va verso fine mandato. A Monteroni, infatti, si vota nel 2020 e con questi presupposti il centrosinistra sembra destinato, visto le spaccature interne, a riconsegnare le chiavi della città a coloro i quali era succeduto.