Disabilità e barriere architettoniche, Apmar incontra i candidati sindaci per conoscere la loro idea di Lecce ‘accessibile’

Rendere una città accessibile a tutti dovrebbe essere una (buona) prassi. Eppure, capita spesso che l’attenzione delle amministrazioni sia concentrata su altri obiettivi, più o meno nobili. Così le città belle e incantevoli per alcuni si trasformano in un percorso ad ostacoli, un incubo ad occhi aperti per altri costretti a destreggiarsi tra scale, marciapiedi, scivoli con pendenze da vertigini e buche. Non fa eccezione Lecce, poco amica di chi si muove in carrozzina o con le stampelle come dimostrano le ‘lamentele’ di chi non riesce ad uscire dal cono d’ombra in cui si trova e, ormai stanco, rende pubbliche le difficoltà.

Per questo, Apmar Onlus, associazione che ha come mission quella di migliorare la qualità dell’assistenza e della vita delle persone con Malattie Reumatologiche e Rare ha voluto organizzare un incontro-dibattito con i cinque candidati a Sindaco di Lecce dal titolo «Disabilità e Barriere Architettoniche».

La data da segnare in rosso sul calendario è per lunedì, 29 aprile 2019, dalle 16.30. All’Open Space di Palazzo Carafa, Antonella Celano, Presidente Nazionale di Apmar dialogherà con gli aspiranti primi cittadini Arturo Baglivo, Saverio Congedo, Mario Fiorella, Adriana Poli Bortone e Carlo Salvemini per capire quale peso avrà la disabilità e nel loro programma elettorale, se tra i loro progetti figura anche un impegno concreto per rendere il capoluogo barocco più accessibile.

Insomma, sarà un’occasione per i candidati che illustreranno le loro idee sull’argomento.