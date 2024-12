Elezione del consigliere comunale aggiunto, tempo fino all’11 dicembre, per presentare le candidature

C’è tempo fino a mercoledì prossimo, 11 dicembre, per presentare le candidature per l’elezione del consigliere comunale aggiunto in rappresentanza degli extracomunitari.

La candidatura deve essere sottoscritta da almeno 40 presentatori, anche di nazionalità diversa rispetto a quella del candidato, purchè non italiana.

I documenti e i moduli necessari sono disponibili all’Ufficio Elettorale Comunale (al primo piano dell’edificio al civico 34 di viale Aldo Moro); all’Ufficio Relazioni con il Pubblico di Palazzo Carafa (in piazza Sant’Oronzo); alla homepage del sito istituzionale.

Tutte le informazioni possono essere richieste all’Ufficio Elettorale comunale (al primo piano dell’edificio al civico 34 di viale Aldo Moro); all’homepage del sito, al numero 0832/682530 (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13); all’email [email protected]