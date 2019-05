Bagnolo del Salento: Chilla per l’amministrazione uscente, Leone tenta la rivincita

A Bagnolo del Salento le elezioni amministrative di fine maggio propongono una riedizione della sfida elettorale già vista nel 2014, con una piccola variante: dopo tre mandati consecutivi da primo cittadino il sindaco uscente Sonia Mariano cede il passo alla sua vice, Irene Chilla, mentre lo sfidante sarà ancora Gaetano Giovanni Leone, volto noto della politica locale.

L’ex vicesindaco e insegnante Irene Chilla si candida per dare continuità al progetto amministrativo condiviso con Sonia Mariano, presente tra i candidati consiglieri della lista “Impegno per Bagnolo”, espressione del centrosinistra. Lo schieramento è proiezione dell’amministrazione uscente, salvo pochi volti nuovi.

A contendere il posto più ambito in Municipio, dopo la sconfitta maturata nella precedente tornata elettorale, sarà ancora Gaetano Giovanni Leone. Il capogruppo d’opposizione, già sindaco del comune, è al vertice della lista “La Bagnolo migliore cambia verso”, schieramento composito che scende in campo per donare un nuovo volto al piccolo comune situato nel versante orientale del Salento.

Ecco le liste complete

Lista Impegno per Bagnolo – candidato sindaco Irene Chilla

Baldassarre Antonella, Baldassarre Giorgio, Campa Claudia, Capasa Davide, Coluccia Marco, Cutazzo Matteo, De Salvatore Massimo, Donno Giorgio, Mariano Sonia, Vanzanelli Giuseppe.

Lista La Bagnolo Migliore Cambia Verso –candidato sindaco Gaetano Giovanni Leone

Cutazzo Donatella Grazia, Botrugno Luigi, Costa Giorgio, Fanciullo Siria Pia, Nocita Anna Maria Abbondanza, Nuzzo Antonio Crocefisso, Pellegrino Giorgio, Pellegrino Rebecca, Terrazzano Giusepper, Zullino Vito.