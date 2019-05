Avvincente sfida a Copertino, cinque candidati in corsa per la poltrona più importante di Palazzo Briganti

Tra i 28 Comuni chiamati al rinnovo dei Consigli comunali spicca sicuramente Copertino, unico comune dopo Lecce sopra i 15mila abitanti, dove sono ben 5 i candidati sindaco, sostenuti da 26 liste e 406 candidati consiglieri. Un autentico esercito che ha dato vita ad una campagna elettorale tra le più avvincenti nel corso delle ultime competizioni.

Il sindaco uscente Sandrina Schito tenterà il bis, evento mai verificatosi dal 1946, sostenuta dalla coalizione “Copertino in dialogo”, aggregazione politica che comprende ben 9 liste dei gruppi del Partito Democratico, AlbaNuova, Valore Assoluto, Copertino Popolare, Più Copertino, Italia in Comune, Uniti si Vince, VivaCittà e LiberaMente.

A sfidare il primo cittadino nella corsa alla sedia più importante di Palazzo Briganti saranno Vincenzo De Giorgi, 38enne imprenditore, sostenuto da 7 liste dei movimenti Onda D’urto, Andare Oltre, Liberi Popolari, La Svolta con De Giorgi, Noi con De Giorgi, Copertino Nuovo Percorso e Movimento Regione Salento.

In corsa anche Salvatore Sangiorgi, 45enne avvocato amministrativista, con la coalizione che raggruppa Udc, Copertino Democratica, Copertino Bene Comune, Solidarietà e lavoro, Comunità e progresso, Movimento per Copertino; Ferdinando Valentino, 68enne medico, per la colazione di centrodestra composta dalle liste Copertino nel Cuore, Lega per Salvini, La tua Copertino e Cristina Trinchera, 37enne laureata in scienze politiche, per il Movimento 5 Stelle.

Resta fuori dalla contesa elettorale l’ex primo cittadino, Giuseppe Rosafio, che aveva avviato la campagna elettorale ma poi ha annunciato il suo ritiro.