Le api di Minervino di Lecce portano Ettore Caroppo alla vittoria. Sconfitta amara per De Giuseppe

È stata una campagna elettorale particolarmente sentita quella che si è consumata nelle piazze di Minervino e delle frazioni di Specchia e Cocumola. I candidati alla poltrona più alta della città – Fausto De Giuseppe con la lista Insieme, Angelo Guglielmo alla guida della Locomotiva ed Ettore Caroppo, a capo di una squadra di api – non si sono risparmiati sul palco, per convincere i cittadini, soprattutto gli indecisi. Qualcuno ha usato toni più accesi, qualcun altro si è focalizzato più sui programmi per illustrarne la bontà. Fatto è che a spuntarla alla fine è il Sindaco “Gladiatore”, Ettore Caroppo. Non ce l’ha fatta Fausto De Giuseppe, secondo per pochi voti.

Ultimo posto per l’avvocato 47enne Guglielmo che non è riuscito a trascinare il convoglio a destinazione.

Nessuna vittoria netta, ma una battaglia all’ultimo voto, confermando la sensazione avvertita nel Comune di poco più di 3mila anime, prima dell’appuntamento con le urne. È stata una sfida talmente incerta che era impossibile prevedere chi avrebbe conquistato la fascia tricolore. Neanche quando è sfumata l’ipotesi di una quarta lista, il quadro è stato più chiaro. Ora Minervino ha il suo Sindaco.