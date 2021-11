Galatina, Puglia Popolare si struttura e nomina il Coordinamento Cittadino

Tra gli importanti centri del Salento che andranno al voto nella primavera del 2022 c’è certamente Galatina. Puglia Popolare dopo le buone attestazioni ottenute nella tornata dell’ottobre scorso non vuole farsi trovare impreparata alle elezioni amministrative e si struttura con la nomina del Coordinamento Cittadino.

Il Coordinatore di Galatina, l’Avvocato Mario Viola, d’intesa con il Coordinatore Provinciale Luigi Mazzei e Michele De Paolis dell’Esecutivo Provinciale, hanno varato il nuovo organo che avrà il compito di programmare e coordinare tutte le iniziative politiche e amministrative che il partito intraprenderà da qui alle elezioni. Non solo: il nuovo esecutivo si occuperà di presentare la lista di Puglia Popolare Galatina nella prossima tornata elettorale e deliberare sulla linea politica e candidato Sindaco da sostenere.

Ne fanno parte Anna Rita Natolo (vice Coorditrice), Gianpiero Guido, Vito Mele, Michele De Paolis, Luigi Stefanizzi, Davilla Margiotta, Francesco De Matteis, Barbara Ciccardi, Pietro Morelli, Nicola Lupo, Antonio De Paolis, Tommaso Palumbo, Anna Maria Ria, Vincenzo Guido e Mario Russo.

«Partirà a tal proposito a breve – scrivono in una nota il coordinatore provinciale Luigi Mazzei e il coordinatore cittadino Mario Viola – una campagna di raccolta di idee per la città di Galatina che merita un rilancio culturale, economico e urbanistico adeguato alle sue potenzialità. Le donne e gli uomini di comune ispirazione Popolare scenderanno in campo per portare avanti il programma che nascerà dal confronto e dalle idee che verranno raccolte nei prossimi mesi».