Comizi, concerti e dj-set: i candidati sindaco di Lecce chiudono la campagna elettorale

Cala il sipario sulla campagna elettorale, ma prima che la parola passi ai leccesi chiamati alle urne il 26 maggio, ai candidati in corsa resta il tempo per l’ultimo comizio, quello di chiusura. C’è chi ha deciso di confermare la tradizione e parlare alla gente dal palco come Carlo Salvemini che ha scelto Piazza Sant’Oronzo per chiamare a raccolta i suoi. E c’è chi ha trasformato quest’incontro finale in una vera e propria festa come Erio Congedo e Mario Fiorella. Inutile dire, che gli aspiranti sindaci proveranno a toccare tutte le corde per riscaldare i cuori dei fedelissimi, chiedendo loro un ultimo sforzo nelle 48 ore di silenzio elettorale, quello di andare a convincere personalmente chi o non ha scelto da parte schierarsi o ha maturato l’idea di non presentarsi proprio ai seggi.

Festa di Sinistra Comune

Ad aprire le danze sarà Mario Fiorella il candidato di Sinistra Comune che rompe gli schemi e anticipa la “Festa” a questa sera. Dopo settimane intense sempre a contatto con la gente, l’appuntamento finale sarà a Porta San Biagio con un fitto cartellone di artisti tra cui spiccano i Bundamove. Il gruppo salentino terrà un vero e proprio concerto dalle 23.00. Immancabili gli interventi dei candidati al Consiglio Comunale e del capo squadra che parlerà poco prima delle 23.00. La musica, quindi, farà da contorno alla politica.

“Vediamoci al Parco”. L’invito firmato Erio Congedo

Stessa formula per Erio Congedo, il candidato del centrodestra che ha incassato il sostegno della sua Leader, Giorgia Meloni ma anche del numero uno del Carroccio Matteo Salvini. L’appuntamento è per venerdì 24 maggio alle 20:30 al Parco Belloluogo.

Congedo chiama a raccolta i suoi anche sui social: «Ho bisogno di incontrare il vostro sguardo, di stringere le vostre mani, di abbracciarvi tutti e di dire ancora una volta quanto sia importante fare la scelta giusta, la scelta forte. Forte proprio come il mio amore per la nostra città» si legge. Chicche della serata il peccato di Eva & The Kings Band e il Dj set di Irezumi

Invito con megafono per Carlo Salvemini

L’invito al comizio di chiusura che si terrà alle 20.00 in Piazza Sant’Oronzo arriva direttamente dal candidato sindaco Carlo Salvemini e dal suo vice Alessandro Delli Noci. E non solo sui social, ma direttamente per strada utilizzando un megafono e un’auto, come si faceva ai vecchi tempi.

«Dopo aver percorso ogni strada, attraversato ogni quartiere, raggiunto ogni borgo e marina, vi aspettiamo nel cuore della città. Per mesi abbiamo diretto i nostri passi verso di voi, verso le vostre case e i vostri luoghi» si legge su Facebook.

Arturo Baglivo, candidato del Movimento Cinque Stelle

Il candidato pentastellato, invece, sceglie un corteo e un comizio per chiudere la campagna elettorale. La data da segnare in rosso sull’agenda è quella di venerdì, 26 maggio dalle 18.30 alle 19.30 per la marcia. Alle 22.00, invece, è fissato il comizio in Piazza Sant’Oronzo.

Manca all’appello Adriana Poli Bortone, ma nelle prossime ore anche lei farà sapere in che modo avrà intenzione di chiudere quest’avventura.