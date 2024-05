Tre candidati per la fascia tricolore, sfida all’ultimo voto a Minervino di Lecce

La scadenza per la presentazione delle liste, fissata per le 12.00, ha chiuso la prima partita di questa frenetica corsa alle elezioni amministrative. Archiviate la strategia per scegliere la persona migliore per rappresentare il Paese e conclusi i “giochi”, fondamentali per la composizione dei nomi che si sfideranno per conquistare un posto in consiglio, comincia la campagna elettorale vera e propria, fatta di comizi, di programmi e proposte, ma anche di strette di mano e di promesse.

In Salento saranno 28 i comuni chiamati alle urne sabato 8 e domenica 9 giugno, quando si voterà anche per le europee. Tra questi c’è anche Minervino di Lecce, dove saranno tutti volti già conosciuti a correre per la poltrona più alta del municipio. Il sindaco uscente, Errore Caroppo si dovrà “scontare” con due suoi ex assessori, Antonio Marte e Fredy Cursano.

Sarà senza dubbio una battaglia all’ultimo voto, visti anche i precedenti.