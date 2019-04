Tra giochi di potere, patti con il diavolo e colpi di scena: sono ore frenetiche per la presentazione delle liste

Code lunghe non solo per le liste d’attesa per la sanità, ma anche per quelle elettorali della politica. Sono in tanti ad ambire ad un seggio in consiglio comunale, sperando poi in una performance eccellente in grado di spalancare posti nelle giunte o nelle società partecipate del cosiddetto «sottogoverno».

Anche a Lecce, chiamato alle urne dopo le dimissioni di Carlo Salvemini, sono ore frenetiche. Una sorta di sliding doors tra gente che entra e gente che esce, persone indecisa e altrettante sicurissime della loro scelta. Tanti gli arrabbiati che minacciano di andarsene, spaventati dall’ingresso in elenco di qualcuno molto più “pesante” che li potrebbe anticipare a mani basse.

C’è chi ha già organizzato l’accoppiata vincente, o presunta tale, visto che bisogna fare i conti con la preferenza di genere. In caso di doppia scelta, infatti, la legge impone che deve essere indicato un candidato di sesso maschile e uno femminile. C’è chi poi ha stretto patti con il diavolo ed avendola giurata a qualcuno propone e consiglia il voto disgiunto: “non ti preoccupare per me, crociando il simbolo della lista e poi scegli il sindaco che più ti piace. Tanto si può fare senza problemi”.

Ci sono i candidati annoiati fin dall’inizio, quelli che proprio non hanno potuto rifiutare la “nomina”, ma ne avrebbero fatto volentieri a meno. E perché non parlare poi dei «riempi-lista», quelli che sono utili solo e soltanto per raggiungere il numero necessario pena l’esclusione e il giorno dello scrutinio scopriranno di aver preso zero preferenze. Talmente disinteressati che non si sono votati nemmeno da soli.

Insomma, saranno ore frenetiche fino alle 12.00 di domani, sabato 27 aprile, ad un mese dal voto. Allora i giochi saranno chiusi e comincerà il secondo round della campagna elettorale. Tanti partiti stanno avendo difficoltà a chiudere il cerchio e non mancano strani apparentamenti dell’ultima ora, quando liste date per antagoniste stranamente si fondono. Poi ci sono pure quelli che esagerano, che sondano i candidati e come nel calciomercato li prestano alle squadre più deboli per rinforzarle.

Non manca nulla, in un tourbillon di adempimenti che sta mandando letteralmente la testa in fumo ai responsabili di lista: dichiarazione sui carichi pendenti, casellario giudiziale, curricula da mettere online, certificato di iscrizione alle liste elettorali, raccolta delle firme per la presentazione da autenticare dinanzi ad un pubblico ufficiale. Presto scopriremo i fortunati o gli sfortunati, i generosi o gli ambiziosi, le conferme e gli outsider.