Amministrative 2019. A Tuglie è riconferma per il sindaco Massimo Stamerra

A Tuglie vince Massimo Stamerra, questa volta con il 54%, la riedizione della sfida già vista nel 2014. Alle ore 23 di ieri sera l’affluenza era del 59,56%.

Allora fu la lista “Insieme per Tuglie” ad avere la meglio sulla civica “Bene Comune”, sconfitta nelle ultime elezioni con il 47,89% a fronte del 52,11% dello schieramento guidato dal sindaco uscente Massimo Stamerra. Il 59 enne, capolista di “Insieme per Tuglie”, ha tentato il bis puntando sull’esperienza, come trapela dalla decisione di confermare quasi in toto la squadra che lo ha sostenuto lo scorso quinquennio.

I candidati consiglieri della sua lista, molti dei quali seduti ai banchi della maggioranza uscente, sono difatti volti ben noti, tra i quali spicca quello di Antonio Gabellone, già presidente della Provincia nonché assessore nella scorsa legislatura. Capolista di “Bene Comune” era la 55 enne Alessandra Moscatello che ha fatto staffetta al vertice dello schieramento con Antonio Vincenti, candidato sindaco nel 2014 e oggi tra i candidati consiglieri. La Moscatello, consigliere di minoranza più suffragato nella scorsa tornata elettorale, aveva confermato parte dello schieramento uscito sconfitto nel 2014 e aveva introdotto qualche volto noto.