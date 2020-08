Uggiano la Chiesa chiamata alla urne: due ‘sfidanti’ per il dopo Piconese

Terminata l’esperienza di Salvatore Piconese alla guida del Comune di Uggiano la Chiesa per due mandati consecutivi sono due gli ‘sfidanti’ in corsa per la poltrona più alta del Palazzo di città. Ai nastri di partenza si è presentato Stefano Andrea De Paola, capogruppo dell’opposizione che, cinque anni fa, provò a conquistare la fascia tricolore ottenendo il 47,45 per cento delle preferenze.

Questa volta, alle elezioni amministrative in programma il 20 e 21 settembre – due giorni per evitare assembramenti ai seggi – si presenta con la lista «Obiettivo comune» e una squadra composta da volti noti alla politica locale o alla prima esperienza. Questi i nomi: Emelania De Benedetto, Stefania Chiatante, Francesca Minosi, Francesco Merico, Riccardo Melfi, Luca Leo, Andrea Luigi Ingrosso (consigliere uscente), Luigi Pasquale Paiano, Giorgio Giuseppe Nachira (consigliere uscente), Vincenzo Sisinni candidato nella lista di Piconese prima di passare tra i banchi di opposizione, Eugenio Gaetano Rizzo e Fernando Cariddi.

Ai nastri di partenza si è presentato anche Antonio Luigi Nicolazzo (detto Tonino), l’insegnante del “La Noce” di Maglie che durante l’amministrazione del sindaco uscente (che si ricandida come consigliere) ha ricoperto il ruolo di assessore con delega alle politiche sociali e all’istruzione. Questa la lista “Insieme per cambiare”: Giuseppe Salvatore Piconese, Mario Merico, Angelo Biscozzi, Silvio Merico, Stefano Alessandro, Edmondo Di Pierro insieme a Debora Rubbrichi, Lucio Greco, Rossella Stefano, Alfredo Rizzo, Alessio De Giuseppe, Simone d’Aurelio.