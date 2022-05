Comunali, elezioni per 16 comuni salentini sempre più vicine: ecco dove e quando si vota

Manca sempre meno al giorno delle elezioni in alcuni dei comuni in Salento che registreranno un cambio di passo o delle conferme. Il prossimo 12 giugno, tanti salentini saranno chiamati alle urne. Ufficializzate le liste, è chiaro anche il quadro dei candidati che correranno per la carica di primo cittadino. Ecco dove si vota in Salento e i candidati Sindaci.

Aradeo, Castrignano e Castro

Corsa a due ad Aradeo, dove si sfideranno Giovanni Mauro, con la lista “Aradeo Cambia”, che si propone di raccogliere l’eredità politica del compianto primo cittadino Luigi Arcuti, recentemente scomparso, e Gerardo Filippo, politico di centrodestra di grande esperienza, a capo della Lista Ripartiamo per Aradeo.

Anche a Castrignano de’ Greci a contendersi il titolo di primo cittadino saranno in due: il sindaco uscente Roberto Casaluci, presidente dell’Unione dei Comuni della Grecia Salentina a capo della Lista Avanti Castrignano e Vincenzo Casaluci a capo della Lista Castrignano Unita.

Corsa a tre, invece a Castro: il 12 giugno sarà eletto sindaco dell’importante comune rivierasco uno tra l’uscente Luigi Fersini a capo della Lista Amiamo Castro, Alfonso Capraro, a capo della Lista Uniti per Castro ed Angelo Valguarnera con la Lista Solo per Castro.

Galatina e Galatone

A Galatina, invece, saranno in quattro a contendersi la fascia tricolore: il sindaco uscente Marcello Amante, supportato dalle liste Galatina in Movimento, Galatina Popolare, Nova Polis, Domani, Progressisti per Galatina, Forza Civica, Con Amante Sindaco e Idea Galatina; Fabio Vergine, sostenuto dalle liste Movimento Regione Salento, Prima Galatina, Io Amo Galatina, Direzione Futuro, Spazio Aperto, Avanti Insieme, Esserci per Galatina, Uniti si Vince, Noi per Galatina, Noi Nuovi Orizzonti Italia e Lista Focus; Antonio Antonaci con le liste Per Antonio Antonaci Sindaco, Galatina Up, Salute e Diritti, Alleanza Democratica per Galatina, Galatina Altra e Patti Chiari; infine la ex sindaca della città ed ex assessora provinciale Sandra Antonica che guiderà una cordata di sei liste: Pd, M5S, Attiva, Galatina per Galatina, Obiettivo Comune e Lista Ex Novo.

Corsa a quattro a Galatone tra l’uscente Flavio Filoni, Sebastiano Zenobini, Annamaria Campa ed Emanuela Settimo De Mitri.

Guagnano, Leverano e Matino

Sono tre i candidati che si contendono la fascia tricolore a Guagnano: François Imperiale (Lista Futura), Pino Marcucci (Lista per Guagnano) e Danilo Verdoscia (Lista Insieme).

A Leverano si dovrà scegliere tra il sindaco uscente Marcello Rolli (Lista Scelta Popolare) e Giovanni Biasi a capo della Lista Futuro Sostenibile per Leverano.

A Matino, per ora, l’unico nome in campo è quello del sindaco uscente Giorgio Salvatore Toma (Lista Amiamo Matino) che però, se dovesse essere accolto il ricorso contro l’esclusione, potrebbe contendersi la fascia tricolore con Luigi Provenzano (Matino La Tua Città). Si attendono sviluppi.

Melendugno, Ortelle e Otranto

I cittadini di Melendugno dovranno scegliere tra l’attuale vicesindaco Simone Dima a capo della Lista Insieme più di prima e Maurizio Cisternino, suppoortato da Una Città per Tutti.

Corsa a due anche a Ortelle tra Alessandro Caputo a capo della Lista Per il Bene Comune di Ortelle ed il vicesindaco uscente Edoardo De Luca. A Otranto, invece, i cittadini dovranno scegliere se confermare il sindaco uscente Pierpaolo Cariddi (Lista Otranto non si Ferma) o optare per un cambio di passo, votando per Luca Bruni (Lista Otranto è di Tutti).

Ruffano, Salice e San Cassiano

Sfida a tre a Ruffano: a contedere il ruolo di primo cittadino al sindaco uscente, Antonio Cavallo, saranno un volto noto della politica di città, Pasquale Gaetani, ex assessore provinciale, ed il capo dell’opposizione in Consiglio Comunale, Massimo Cantoro.

Salice Salentino vedrà la sfida di un poker di nomi: i cittadini saranno chiamati a scegliere tra il vicesindaco uscente, Mimino Leuzzi, a capo della Lista Avanti Salice, Cosimo Gravili per la Lista Salice 2030, Enzo Marinaci, per il polo progressista e Sonia Cuppone a capo della Lista Liberiamo Salice. Quella della Cuppone è una novità dell’ultima ora: l’ex consigliera, infatti, dopo un ottimo risultato elettorale nella scorsa tornata era stata eletta nelle liste della coalizione di maggioranza ma era passata poi all’opposizione del Sindaco uscente.

Corsa solitaria per Oronzo Lazzari, vicesindaco uscente, a San Cassiano.

San Cesario e Scorrano

Dopo l’amministrazione Coppola, finita prima del tempo, i cittadini di San Cesario dovranno scegliere tra Fabiana Del Cuore di Cantiere Democratico, Giuseppe Distante, vice sindaco uscente in rottura con Coppola a capo della Lista Uniamo San Cesario o, ancora una volta, Fernando Coppola a capo della Lista San Cesario per Tutti.

Anche Scorrano torna a votare dopo il commissariamento per mafia e spera di mettersi alle spalle i giorni bui: i candidati da votare saranno un volto notissimo della politica cittadina, più volte sindaco, Mario Pendinelli, Vincenzo Blandolino a capo della Lista Cambiamenti e Fernando Presicce con Andiamo Avanti.