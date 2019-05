Martignano, alle elezioni comunali il centrosinistra si spacca: il sindaco uscente sfida il suo ex vice

Nell’ultima amministrazione erano entrambi al vertice del comune situato nel cuore del Salento, rispettivamente sindaco e vicesindaco. Oggi Luciano Aprile e Orazio Corianò gareggiano a capo di due liste differenti.

A Martignano il centrodestra sarà totalmente assente dalle comunali di fine mese, mentre il centrosinistra arriva diviso dalla sfida intestina tra i membri della precedente giunta.

Fedele alla linea, il sindaco uscente Luciano Aprile tenta il bis con la lista civica “Insieme per crescere”, già vittoriosa alle scorse elezioni con una percentuale del 59,5% e rinnovata in gran parte per l’imminente tornata elettorale, eccezion fatta per due volti noti.

Obiettivo dichiarato da Aprile è portare a conclusione i progetti issati sulla base del lavoro svolto nella precedente amministrazione e tra gli auspici del programma spunta la volontà di risolvere il problema del calo demografico attraverso l’istituto della fusione di comuni.

In opposizione, l’ingegnere Orazio Corianò, già vicesindaco di Aprile con diverse deleghe: dai lavori pubblici all’ambiente, passando dall’agricoltura alla pianificazione urbana. Sostenuto dalla lista “Martignano Futura” costituita da molti volti nuovi, il candidato si è detto emozionato e pronto per la nuova sfida che affronta con la volontà di far crescere il paese attraverso la gestione degli spazi pubblici e l’attenzione all’ambiente e al lavoro.

Insieme per Crescere – candidato sindaco Luciano Aprile

Antonio Bray, Simone De Riccardis, Giovanni Fazzi, Leo Grazioli, Davide Greco, Manuele Greco, Claudia Guido, Roberta Rosato, Tiziana Saracino, Niceta Alessandro Veri.

Martignano Futura – candidato sindaco Orazio Corianò

Caterina Bray, Maurizio Carcagni, Antonio De Riccardis, Stefano Giannuzzi, Anna Pantalea Martano, Nadia Milanese, Leo Giacomo Rizzo, Giuseppe Rosato, Daniela Santese, Renato Sergio.